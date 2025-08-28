Мастер спорта ответил на версию о «побеге» пловца Свечникова с заплыва

Маловероятно, что пропавший при заплыве через Босфор 29-летний пловец Николай Свечников мог «вылезти и уйти», заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный мастер спорта России, обладатель титулов «чемпион мира» и «чемпион Европы на открытой воде» Евгений Безрученко. По его мнению, мог иметь место несчастный случай, связанный со здоровьем.

Я не специалист, но в этом году достаточно случаев с тромбами и сердечными приступами даже у молодых любителей спорта. Никаких неожиданностей на Босфоре нет, это достаточно легкий и комфортный заплыв как для любителей, так и для продвинутых спортсменов. Все сказки про «затащило течение на дно» — это для привлечения внимания, там ничего такого нет. Сведение ноги, руки, чего-то еще — это не причина утонуть, даже для любителя плавания, занимающегося первые недели, — сказал спортсмен.

Он пояснил, что при сведении мышц конечностей достаточно остановиться на 5–10 секунд, мастер спорта же способен даже в движении расслабить ногу или руку, чтобы все прошло.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что Николая Свечникова ищут с помощью гидролокатора. Как указали журналисты, поиски ведутся и в воде, и на берегу. Результатов они пока что не дали. Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около трех тысяч пловцов из 81 страны.