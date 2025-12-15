Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
15 декабря 2025 в 06:51

В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след

Семья Свечникова планирует обратиться в российское консульство в Греции

Николай Свечников Николай Свечников Фото: Социальные сети
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует привлечь к поискам международные инстанции в Греции, передает РИА Новости. Родственники готовят официальные обращения в дипмиссию РФ в Афинах и греческую морскую береговую охрану.

Мы готовимся обратиться в российское консульство в Греции и в греческую морскую береговую охрану. Нужно подать официальную заявку, — сообщила Караман.

Мать спортсмена Галина Свечникова на этой неделе прибыла в Стамбул для получения актуальных сведений о ходе расследования. Также семья рассчитывает заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета, отметили в источнике.

Ранее уфолог и блогер Валентин Дегтерев заявил, что российский турист Сергей Усольцев, пропавший в тайге Красноярского края вместе с супругой Ириной и пятилетней дочерью, хотел отправиться на перевал Дятлова. По его словам, мужчина искал некий артефакт, дарующий вечную жизнь.

Кроме того, россиянина Игоря Ярыша из Южно-Сахалинска, пропавшего на пять дней в аэропорту Бангкока, нашли. Волонтер Светлана Шерстобоева рассказала, что он потерял память. 59-летнего мужчину задержали в ресторане, поскольку он не заплатил за обед.

