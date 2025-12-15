В деле о пропаже российского спортсмена в Босфоре появился греческий след

Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова планирует привлечь к поискам международные инстанции в Греции, передает РИА Новости. Родственники готовят официальные обращения в дипмиссию РФ в Афинах и греческую морскую береговую охрану.

Мы готовимся обратиться в российское консульство в Греции и в греческую морскую береговую охрану. Нужно подать официальную заявку, — сообщила Караман.

Мать спортсмена Галина Свечникова на этой неделе прибыла в Стамбул для получения актуальных сведений о ходе расследования. Также семья рассчитывает заручиться поддержкой Международного олимпийского комитета, отметили в источнике.

