05 января 2026 в 08:38

В возрасте 96 лет из жизни ушла сестра Анны Франк

В Лондоне умерла пережившая Холокост 96-летняя сестра Анны Франк

Ева Шлосс Ева Шлосс Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сводная сестра Анны Франк Ева Шлосс скончалась в Лондоне на 97-м году жизни, сообщило издание Jewish News. Она пережила Холокост и стала соучредителем благотворительного фонда Anne Frank Trust UK, целью которого стало просвещение молодежи и борьба с антисемитизмом.

Соучредителем фонда Шлосс стала в 1990 году, а ее деятельность получила широкое признание: в 2024 году покровительство над организацией взяла королева Камилла. Исполнительный директор фонда Дэн Грин в беседе с журналистами подчеркнул, что мир потерял выдающегося свидетеля истории.

До последних дней Шлосс оставалась активным общественным деятелем, делясь воспоминаниями о трагедии Холокоста. Ее мемуары и лекции стали важной частью мирового наследия памяти о жертвах нацизма.

Шлосс родилась в Вене, но после аннексии Австрии нацистами ее семья бежала в Амстердам, где Ева и познакомилась с Анной Франк. В 1942 году обе семьи были схвачены и отправлены в концлагеря. Ева выжила в Освенциме, а после войны ее мать вышла замуж за отца Анны — Отто Франка, что сделало выживших узников одной семьей.

Ранее из жизни ушла легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок, пережившая блокаду и ставшая символом лиризма на сцене. Она скончалась на 94-м году жизни. Артистка прославилась уникальным исполнением партий в «Жизели» и «Легенде о любви», заслужив признание критиков.

