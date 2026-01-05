Умерла известная ленинградская балерина

На 94-м году жизни скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок, сообщила в своем Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко. Причины смерти артистки и дата прощания не указываются.

Сегодня на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую, увидев, не забудешь, — написала Федорченко.

Минченок была артисткой уникального дарования, пережившей блокаду Ленинграда. Балерина блистала в таких партиях, как Жизель, принцесса Флорина, Катерина в «Каменном цветке» и Мария в «Бахчисарайском фонтане». Критики высоко ценили ее лиризм и выразительность.

Особенной стала ее собственная интерпретация образа Ширин в «Легенде о любви». Эмма Минченок была супругой танцовщика Бориса Брегвадзе, а их сын Андрей продолжил семейную традицию, выступая на сцене Михайловского театра.

