Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 02:50

Умерла известная ленинградская балерина

Ленинградская балерина Эмма Минченок умерла на 94-м году жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

На 94-м году жизни скончалась легендарная ленинградская балерина Эмма Минченок, сообщила в своем Telegram-канале балетный критик Ольга Федорченко. Причины смерти артистки и дата прощания не указываются.

Сегодня на 94-м году жизни скончалась ленинградская балерина Эмма Владимировна Минченок. Нежная, тонкая, трепетная, поэтичная, негромкая, но которую, увидев, не забудешь,написала Федорченко.

Минченок была артисткой уникального дарования, пережившей блокаду Ленинграда. Балерина блистала в таких партиях, как Жизель, принцесса Флорина, Катерина в «Каменном цветке» и Мария в «Бахчисарайском фонтане». Критики высоко ценили ее лиризм и выразительность.

Особенной стала ее собственная интерпретация образа Ширин в «Легенде о любви». Эмма Минченок была супругой танцовщика Бориса Брегвадзе, а их сын Андрей продолжил семейную традицию, выступая на сцене Михайловского театра.

Ранее стало известно, что на 53-м году жизни скончалась актриса Александра Березовец-Скачкова. Зрителям она известна по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «СуперИвановы», «Соколова подозревает всех» и других. Причины смерти актрисы не раскрываются.

смерти
балет
Санкт-Петербург
артисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атака на Украину ночью 5 января: прилеты «Гераней», взрывы, что известно
Трамп высказался о необходимости проведения выборов в Венесуэле
Беременным женщинам могут предложить новую льготу
Новое правило для разводов семей с детьми появится в России
В Британии озвучили неожиданный итог атаки США на Венесуэлу
Вирусолог раскрыла, кто входит в группу риска из-за гонконгского гриппа
Голливудский документалист решил получить российское гражданство
«Семилетний рубеж»: Зеленскому предрекли трудности в 2026 году
Умерла известная ленинградская балерина
В Минздраве напомнили об опасностях при запуске фейерверка
Первые фавориты «Оскар-2026»: список фильмов и актеров, когда церемония
Американские разведчики начали «охоту» на российский танкер в океане
Российская альпинистка нашла в горах камеру со снимками 17-летней давности
Фаза Луны сегодня, 5 января: кормим кошек рыбой, идем к начальству
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трампа о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.