Как провести Сочельник: традиции и обычаи Святого вечера

Этот праздник — лишь навечерие другого, более значимого торжества. И все же он важен и любим, а еще может похвастаться устоявшимися традициями. Ведь именно в этот день на небосклоне загорается Вифлеемская звезда, указывающая путь к Спасителю. Все это — о Рождественском сочельнике. О том, что за праздник справляют 6 января и как провести Сочельник, читайте в материале NEWS.ru.

Духовный смысл праздника: почему канун Рождества так важен

Значение Сочельника трудно переоценить. Этот день является предпразднеством Рождества, когда в мире воцаряется особенно торжественная атмосфера. Это пора семейного единения и глубокой духовной работы. Верующие проводят время за изучением Священного Писания и сотворением добрых дел. Но обо всем по порядку.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что означает Сочельник? Под этим термином подразумевается навечерие, или канун религиозного праздника. Причем в православной традиции сочельников два: Рождественский и Крещенский. Само понятие «Сочельник» образовано от слова «сочиво». Сочивом на Руси называли кутью или постное блюдо из пшеницы (иногда берут рис), меда, мака и сухофруктов.

Для православных христиан Сочельник — это Святой вечер, ведь он предшествует рождению Спасителя мира. Многие верующие отмечают, что в навечерие Рождества чувствуют особенно крепкую связь с религией и близкими, а также очищение и обновление.

Так что традиции Сочельника связаны с подготовкой к большому празднику как внешней, так и внутренней. Наравне с уборкой в этот день занимаются покаянием. Это подходящее время для воздаяния милостыни и особенно усердных молитв. Наконец, не обходится Сочельник и без пищевых ограничений, но об этом подробнее далее.

Главные традиции: постная трапеза, колядки и гадания

Сочельник — это последний день сорокадневного Рождественского поста. И по совместительству — самый строгий день говения. Верующие голодают до появления первой звезды, символизирующей Вифлеемское светило.

Впрочем, дожидаться реальной звезды необязательно (и не стоит переживать, если небо затянуто тучами). Накануне Рождества в храмах проходят особые торжественные службы, которые завершаются выносом свечи. Вот эта свеча и есть символ, воплощение Вифлеемской звезды. А потому после службы (если вы не собираетесь причащаться на ночном богослужении) можно вкушать пищу. Так что постная трапеза не возбраняется.

Участники святочных колядований Фото: Виктор Драчев/РИА Новости

Существуют и другие распространенные традиции на Сочельник. Например, в этот день издревле колядуют: поют праздничные песни, прославляющие Христа и Рождество. Колядки исполняют и взрослые, и дети переходя из дома в дом. Однако важно знать, что истоки этой традиции языческие. Изначально колядование было связано с днем зимнего солнцеворота. Так что далеко не все верующие принимают этот ритуал.

Еще один обряд, который неизменно связывают с Сочельником, — это гадания. На Руси канун Рождества был временем, когда молодые девушки запирались в банях и гадали на любовь. В ход шли зеркала, пепел и свечи. Но важно помнить, что гадания осуждаются Церковью как ересь.

Так что значение Сочельника — в духовной и фактической подготовке к Рождеству Христову, в предчувствии радости и очищения. В этот день стоит:

приготовить сочиво;

посетить богослужение;

поздравить близких;

поститься до появления первой звезды или выноса свечи;

изучать Священное Писание;

заниматься благотворительностью;

провести время с членами семьи.

Что готовить на Сочельник: рецепт традиционного сочива

Теперь, когда все самое важное о Сочельнике сказано, нельзя не привести рецепт того самого традиционного кушанья — сочива. Сладкая каша готовится совсем несложно и отлично подходит для плавного выхода из поста.

Что готовить на Сочельник: рецепт традиционного сочива Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сочиво из зерен пшеницы

Пшеничные зерна — 200 г

Орехи (в идеале грецкие, но можно взять любые по вкусу) — горсть

Мак — 150 г

Изюм (без косточек) — 50 г

Свежие фрукты или ягоды (можно заменить вареньем) — на свой вкус

Мед любимого сорта — на свой вкус

Промытые зерна залейте горячей водой, отправьте на слабый огонь и варите до мягкости (при необходимости подливайте горячую воду). Промытый мак запарьте на 2–3 часа, затем слейте воду, а мак разотрите. Выложите пшеницу в керамические миски для подачи, добавьте мак, измельченные орехи и сухофрукты (либо измельченные фрукты и ягоды), введите немного меда и перемешайте.

Сочиво из риса

Круглозерный рис — 1 стакан

Мед — 3 ст. л. или на свой вкус

Сухофрукты — 50 г

Очищенные орехи — горсть

Отвар из замоченных сухофруктов — 50 мл

Рис промойте и отварите в воде (пропорции 1:2) до готовности (излишки воды можно слить). Сухофрукты запарьте, получившийся отвар перелейте к рису. Орехи и сухофрукты измельчите, добавьте в рис вместе с медом, перемешайте.

Сочиво можно подавать как теплым, так и охлажденным. Счастливого Сочельника и Светлого Рождества!

