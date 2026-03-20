Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 00:05

Приметы 20 марта — Павел Капельник: день весеннего равноденствия

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

20 марта 2026 года — день не просто календарный, а астрономически значимый: на эту дату приходится весеннее равноденствие. В народной традиции этот день связан со святым Павлом Капельником. Считалось, что именно сейчас весна окончательно перехватывает власть у зимы. День сравнивается с ночью, а с крыш начинает падать не просто снег, а, как говорили в народе, «тяжкие грехи» — очищение природы символизировало и внутреннее очищение человека. Крестьяне примечали: «С Павла капель — готовь кошель». Это означало, что скоро начнутся большие траты на посевную, но вместе с тем появлялась и надежда на будущий богатый урожай, а значит — на прибыль.

Приметы о погоде на 20 марта

  • Если на Павла обильная капель и южный ветер — лето будет жарким, но с частыми грозами.

  • Синий туман стелется по земле — к скорому и очень бурному потеплению.

  • Если с крыш падает лед и разбивается — это добрый знак, означающий, что беды уходят вместе с зимой.

  • Звезды ночью кажутся очень яркими — к усилению мороза под утро.

  • Пасмурный день без солнца — к холодному маю.

Приметы о погоде в марте 2026 года Приметы о погоде в марте 2026 года Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Приметы о птицах и небе 20 марта

  • Увидеть прилетевшего жаворонка — к теплу, а зяблика — к возврату холодов.

  • Журавли летят высоко и молча — к долгой и погожей осени в будущем.

  • Если ласточки свили гнездо под вашей крышей — это к огромному семейному счастью и достатку.

  • Стаи грачей беспокойно кружат над деревьями — погода скоро переменится, возможен сильный ветер.

Что можно и нужно делать 20 марта

День весеннего равноденствия, совпавший с Павлом Капельником, считался временем мощной энергетики и обновления. Наши предки верили, что правильно проведенный день 20 марта способен повлиять на весь будущий год.

Главное — загадывать желания. Любое пожелание, загаданное на закате, обязательно находило отклик и исполнялось в течение года.

Что еще нужно делать?

  • Прощать обиды. Лучший день для примирения и очищения души.

  • Делать генеральную уборку. Вымести зимний застой, выбросить хлам, помыть окна — свет должен входить свободно.

  • Кормить птиц. Горсть зерна пернатым сулит хороший урожай и личную удачу.

  • Приносить в дом вербу. Веточка в вазе, верили наши предки, прогонит болезни из дома.

Что можно и нужно делать 20 марта Что можно и нужно делать 20 марта Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нельзя делать 20 марта

Запрещалось думать о плохом и грустить. В день равновесия мысли, по поверьям, материализуются с удвоенной скоростью. Если зациклиться на негативе, можно самому запрограммировать себя на неудачную весну и череду неприятностей.

Не рекомендовалось сажать растения. Считалось, что в равноденствие «душа земли» отдыхает, и любое вмешательство приведет к тому, что посадки не приживутся или урожай будет скудным.

Нельзя было считать прилетевших птиц. В народе верили, что таким образом можно спугнуть удачу — птицы обидятся и унесут ее на своих крыльях в другие края.

Особую опасность представляли упавшие сосульки и лед с крыш. Поднимать их голыми руками строго запрещалось. Считалось, что так можно подобрать чужие болезни.

приметы
народные приметы
погода
традиции
обычаи
фольклор
суеверия
Анастасия Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Италии шокировала ЕС солидарностью с Венгрией
Путин обратился к российским мусульманам в праздничный день
Бюджетные путешествия с детьми за границу: миф или реальность
Как быть счастливым несмотря ни на что: топ-10 советов психологов
США уточнили условия по ослаблению санкций против российской нефти
Успешная карьера, крепкий брак, смерти близких: где сейчас Стриженова
Саммит ЕС призвал к мораторию на удары во время войны США и Ирана
Песков раскрыл позицию Кремля по участию в Совете мира
«Очередной нюхач»: Захарова отреагировала на инцидент с украинским ведущим
Что известно о возможном восстановлении ИГ на фоне атак на Иран
Какие знаки зодиака ждут богатство и счастье в 2026-м: прогноз астролога
ФИФА дала ответ по отстранению сборной Израиля от турниров
Что известно о дате заседания по Украине в СБ ООН
Группа «Иванушки International» вынесла вердикт по названию на латинице
«Любовная история»: Каллас провела странную аналогию на тему войны в Иране
Гендиректор ВЦИОМ рассказал, что ждет Россию в ближайшие 15 лет
Что случилось с людьми при ДТП с машиной скорой помощи в Москве
МИД РФ высказал свою позицию по конфликту на Ближнем Востоке
Венгрия озвучила условие, при котором поддержит финансирование Украины
Гендиректор ВЦИОМ раскрыл влияние искусственного интеллекта на социологию
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.