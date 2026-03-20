Приметы 20 марта — Павел Капельник: день весеннего равноденствия

20 марта 2026 года — день не просто календарный, а астрономически значимый: на эту дату приходится весеннее равноденствие. В народной традиции этот день связан со святым Павлом Капельником. Считалось, что именно сейчас весна окончательно перехватывает власть у зимы. День сравнивается с ночью, а с крыш начинает падать не просто снег, а, как говорили в народе, «тяжкие грехи» — очищение природы символизировало и внутреннее очищение человека. Крестьяне примечали: «С Павла капель — готовь кошель». Это означало, что скоро начнутся большие траты на посевную, но вместе с тем появлялась и надежда на будущий богатый урожай, а значит — на прибыль.

Приметы о погоде на 20 марта

Если на Павла обильная капель и южный ветер — лето будет жарким, но с частыми грозами.

Синий туман стелется по земле — к скорому и очень бурному потеплению.

Если с крыш падает лед и разбивается — это добрый знак, означающий, что беды уходят вместе с зимой.

Звезды ночью кажутся очень яркими — к усилению мороза под утро.

Пасмурный день без солнца — к холодному маю.

Приметы о птицах и небе 20 марта

Увидеть прилетевшего жаворонка — к теплу, а зяблика — к возврату холодов.

Журавли летят высоко и молча — к долгой и погожей осени в будущем.

Если ласточки свили гнездо под вашей крышей — это к огромному семейному счастью и достатку.

Стаи грачей беспокойно кружат над деревьями — погода скоро переменится, возможен сильный ветер.

Что можно и нужно делать 20 марта

День весеннего равноденствия, совпавший с Павлом Капельником, считался временем мощной энергетики и обновления. Наши предки верили, что правильно проведенный день 20 марта способен повлиять на весь будущий год.

Главное — загадывать желания. Любое пожелание, загаданное на закате, обязательно находило отклик и исполнялось в течение года.

Что еще нужно делать?

Прощать обиды. Лучший день для примирения и очищения души.

Делать генеральную уборку. Вымести зимний застой, выбросить хлам, помыть окна — свет должен входить свободно.

Кормить птиц. Горсть зерна пернатым сулит хороший урожай и личную удачу.

Приносить в дом вербу. Веточка в вазе, верили наши предки, прогонит болезни из дома.

Что нельзя делать 20 марта

Запрещалось думать о плохом и грустить. В день равновесия мысли, по поверьям, материализуются с удвоенной скоростью. Если зациклиться на негативе, можно самому запрограммировать себя на неудачную весну и череду неприятностей.

Не рекомендовалось сажать растения. Считалось, что в равноденствие «душа земли» отдыхает, и любое вмешательство приведет к тому, что посадки не приживутся или урожай будет скудным.

Нельзя было считать прилетевших птиц. В народе верили, что таким образом можно спугнуть удачу — птицы обидятся и унесут ее на своих крыльях в другие края.

Особую опасность представляли упавшие сосульки и лед с крыш. Поднимать их голыми руками строго запрещалось. Считалось, что так можно подобрать чужие болезни.

