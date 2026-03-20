Приметы 20 марта — Павел Капельник: день весеннего равноденствия

20 марта 2026 года — день не просто календарный, а астрономически значимый: на эту дату приходится весеннее равноденствие. В народной традиции этот день связан со святым Павлом Капельником. Считалось, что именно сейчас весна окончательно перехватывает власть у зимы. День сравнивается с ночью, а с крыш начинает падать не просто снег, а, как говорили в народе, «тяжкие грехи» — очищение природы символизировало и внутреннее очищение человека. Крестьяне примечали: «С Павла капель — готовь кошель». Это означало, что скоро начнутся большие траты на посевную, но вместе с тем появлялась и надежда на будущий богатый урожай, а значит — на прибыль.
Приметы о погоде на 20 марта
Если на Павла обильная капель и южный ветер — лето будет жарким, но с частыми грозами.
Синий туман стелется по земле — к скорому и очень бурному потеплению.
Если с крыш падает лед и разбивается — это добрый знак, означающий, что беды уходят вместе с зимой.
Звезды ночью кажутся очень яркими — к усилению мороза под утро.
Пасмурный день без солнца — к холодному маю.
Приметы о птицах и небе 20 марта
Увидеть прилетевшего жаворонка — к теплу, а зяблика — к возврату холодов.
Журавли летят высоко и молча — к долгой и погожей осени в будущем.
Если ласточки свили гнездо под вашей крышей — это к огромному семейному счастью и достатку.
Стаи грачей беспокойно кружат над деревьями — погода скоро переменится, возможен сильный ветер.
Что можно и нужно делать 20 марта
День весеннего равноденствия, совпавший с Павлом Капельником, считался временем мощной энергетики и обновления. Наши предки верили, что правильно проведенный день 20 марта способен повлиять на весь будущий год.
Главное — загадывать желания. Любое пожелание, загаданное на закате, обязательно находило отклик и исполнялось в течение года.
Что еще нужно делать?
Прощать обиды. Лучший день для примирения и очищения души.
Делать генеральную уборку. Вымести зимний застой, выбросить хлам, помыть окна — свет должен входить свободно.
Кормить птиц. Горсть зерна пернатым сулит хороший урожай и личную удачу.
Приносить в дом вербу. Веточка в вазе, верили наши предки, прогонит болезни из дома.
Что нельзя делать 20 марта
Запрещалось думать о плохом и грустить. В день равновесия мысли, по поверьям, материализуются с удвоенной скоростью. Если зациклиться на негативе, можно самому запрограммировать себя на неудачную весну и череду неприятностей.
Не рекомендовалось сажать растения. Считалось, что в равноденствие «душа земли» отдыхает, и любое вмешательство приведет к тому, что посадки не приживутся или урожай будет скудным.
Нельзя было считать прилетевших птиц. В народе верили, что таким образом можно спугнуть удачу — птицы обидятся и унесут ее на своих крыльях в другие края.
Особую опасность представляли упавшие сосульки и лед с крыш. Поднимать их голыми руками строго запрещалось. Считалось, что так можно подобрать чужие болезни.
