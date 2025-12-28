Сытный и легкий — этот салат идеален к Новому году: готовлю с пикантной заправкой вместо жирного майонеза

Этот рецепт построен на приятном многообразии текстур: сочность курицы, упругость грибов, хруст перца, крошка орехов и нежная стружка сыра. Йогуртовая заправка, в отличие от майонеза, не утяжеляет, а лишь подчеркивает каждый компонент.

Куриное филе (500 г) отвариваю в подсоленной воде до готовности, остужаю и нарезаю небольшими кубиками. Шампиньоны (300 г) нарезаю пластинками и обжариваю на сухой сковороде до полного испарения жидкости и легкой румяности. Болгарский перец (2 шт.) очищаю от семян и нарезаю тонкой соломкой. Твердый сыр (200 г) натираю на крупной терке. Грецкие орехи (100 г) и зубчики чеснока (2 шт.) мелко рублю ножом. В большой салатнице соединяю все подготовленные ингредиенты: курицу, грибы, перец, сыр, орехи и чеснок. Добавляю соль по вкусу и заправляю натуральным йогуртом (130 г). Аккуратно, но тщательно все перемешиваю. Перед подачей даю салату немного пропитаться в холодильнике (15–20 минут) и украшаю сверху оставшимися грецкими орехами.

