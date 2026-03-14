14 марта 2026 в 12:30

Творожные «пирожки» без грамма муки — готовятся быстрее сырников, а вкус в сто раз интереснее

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яйца и немного манки — и жарю пышные, румяные «пирожки» прямо на сковороде. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака или легкого перекуса.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, поджаристые «пирожки» с хрустящей корочкой и нежной, чуть влажной серединкой, которая буквально тает во рту. Они такие вкусные, что исчезают со сковороды быстрее, чем вы успеваете подать их к столу, и даже те, кто не любит творог, просят добавки.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов творога (лучше жирного), 2 штуки яиц, 3 столовые ложки манной крупы, 1 столовая ложка сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки. Творог разомните вилкой в глубокой миске. Добавьте яйца, сахар и соль, тщательно перемешайте до однородности. Всыпьте манную крупу и снова хорошо перемешайте.

Оставьте массу на 10–15 минут, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Столовой ложкой выкладывайте творожную массу, формируя небольшие «пирожки». Жарьте на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой хрустящей корочки. Подавайте горячими со сметаной, вареньем или медом.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
творог
рецепты
завтраки
выпечка
Мария Левицкая
