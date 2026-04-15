В Минобороны РФ оценили планы Киева использовать европейские БПЛА МО: применение Киевом европейских БПЛА приведет к непредсказуемым последствиям

Воплощение сценариев терактов Украины против России с применением произведенных в Европе беспилотников ведет к непредсказуемым последствиям, заявили в Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что речь идет об атаках с использованием якобы украинских БПЛА, изготовленных в Европе.

Воплощение заявленных представителями киевского режима сценариев террористических атак против России с применением произведенных Европой якобы украинских БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям, — сказано в сообщении.

Ранее глава Горловки Иван Приходько сообщил, что Вооруженные силы Украины начали использовать для атак на город новые дроны с искусственным интеллектом, получившие название «Марсианин».

До этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Японии обменять передовые украинские военные технологии, включая разработки морских дронов, кибербезопасности и беспилотников-перехватчиков, на помощь в создании систем противовоздушной обороны для сбивания баллистических ракет.