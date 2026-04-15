Россия выступила за свободу судоходства в Персидском заливе Песков призвал гарантировать свободу судоходства в Персидском заливе

Россия призывает все стороны в ситуации вокруг Ирана проявлять сдержанность и гарантировать свободу торгового судоходства в Заливе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу India Today. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение беспрепятственного прохода торговых судов в акватории Персидского залива.

Мы призываем все стороны к уравновешенному подходу, сдержанности и, конечно, гарантировать свободу торгового судоходства в Заливе, — сказал Песков.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сообщил, что меморандум о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном не был заключен в Исламабаде из-за позиции США. Он отметил, что иранская сторона была близка к подписанию документа, однако американские представители проявили излишнюю жесткость, постоянно меняли свои требования и не шли на уступки.

Ране стало известно, что на переговорах между США и Ираном возникли разногласия относительно объема иранских денежных средств, подлежащих разморозке. Источник обрисовал принципиальные красные линии Вашингтона.