15 апреля 2026 в 19:39

Устроивший поножовщину в Амстердаме украинец готов повторить резню

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гражданин Украины Роман Д., подозреваемый в нападении с ножом на прохожих в Амстердаме, заявил сотрудникам тюрьмы, что снова совершил бы то же преступление, сообщил представитель прокуратуры Нидерландов. Подсудимый также сказал, что европейский налогоплательщик должен расплачиваться за финансирование конфликта на Украине.

По данным обвинения, 31-летний злоумышленник намеренно наносил удары жертвам в спину. Следствие квалифицировало атаку как террористическую.

Прокуратура приобщила показания свидетелей с Украины, знакомых с нападавшим. По их словам, подозреваемый служил в ВСУ до 2024 года и говорил о намерении попасть в европейскую тюрьму ради пособий, что окружающие восприняли как шутку.

Подозреваемый прекратил сотрудничество с экспертами и был направлен на наблюдение в психиатрический диспансер. В прокуратуре сообщили, что из-за этого рассмотрение дела может затянуться.

Инцидент произошел 27 марта 2025 года в центре Амстердама. Пострадали пять человек, включая граждан Бельгии, Польши и США, а нападавший был обезоружен британским туристом и передан полиции. Подозреваемый остается под стражей.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в подготовке теракта в Москве украинец планировал покинуть страну после выполнения задания СБУ. Он изготовил взрывное устройство для электростанции, спрятал его в электроскутер и оставил у торгового центра. Затем собирался пересечь границу с Казахстаном через Оренбург на мотоцикле, но связь с куратором прервалась, и его планы не осуществились.

Европа
Украина
Амстердам
преступления
нападения
