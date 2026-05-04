Украинцы в масках напали на участников «Бессмертного полка» в Амстердаме Беженцы с Украины пытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Амстердаме

Беженцы, приехавшие с Украины, предприняли попытку помешать проведению акции «Бессмертный полк» в Амстердаме, заявили ТАСС в посольстве России в королевстве. Около 10 мужчин в масках выкрикивали русофобские лозунги и пытались помешать шествию.

Насколько нам известно, в этом году памятную акцию организовывали в первую очередь граждане Нидерландов. Помешать же собравшимся попытались вовсе не подданные королевства, а откровенно нацистская группа «беженцев из незалежной», укрывающаяся при этом от режима [президента Украины Владимира] Зеленского на голландской земле, — рассказали агентству.

Ранее полиция Берлина вновь ввела ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках Трептов-парк, Тиргартен и Шенхольцер-Хайде запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет. Ограничения уже вводились в прошлые годы. Однако известно, что для дипломатов и ветеранов Великой Отечественной войны сделают исключения.

До этого появилась информация, что латвийские власти штрафуют даже за безобидные ролики с георгиевской ленточкой. Один из активистов подтвердил, что сотрудники государственной безопасности мониторят соцсети.