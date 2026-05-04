В Воронеже отменили парад Победы из-за угрозы терактов

Военный парад на 9 мая не состоится на площади Ленина в Воронеже из-за угрозы терактов, заявил губернатор региона Александр Гусев в мессенджере МАКС. Он напомнил, что традиционные события в День Победы предполагают большое скопление людей.

Традиционное событие в День Победы — военный парад на главной площади Воронежа. Однако в этом году мы должны усилить меры безопасности и отказаться от проведения парада. <...> Мы не имеем права рисковать, ведь на параде — всегда большое скопление людей, а это увеличивает соблазн врага устроить провокации, — заявил губернатор.

Гусев отметил, что торжественные мероприятия в муниципалитетах состоятся. Среди них — возложение венков и патриотические акции. Глава региона отметил, что в регионе обязательно почтят память участников Великой Отечественной войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский начал угрожать ударом по параду в Москве 9 мая в честь Дня Победы. Угрозы прозвучали во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Он заявил, что на парад могут «прилететь дроны».