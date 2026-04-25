25 апреля 2026 в 02:03

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область

Гусев: ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Воронежской областью

Фото: МО РФ
В Воронежской области средства противовоздушной обороны уничтожили пять беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Гусев в соцсети МАКС. По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что воздушную атаку отразили в Ростовской области. По его словам, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

До этого в Ростовской области отразили воздушную атаку, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.

В России 6 мая ожидают пик метеорного потока Эта-Аквариды
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 25 апреля
Все ненавидят Нетаньяху: Трамп умывает руки — когда США «кинут» Израиль
Дмитриев высказался о будущем взаимодействии России, США и Китая
Стало известно об изменении сроков перечисления социальных выплат в России
В Бурятии после схода лавины погибла женщина
Трамп осудил нападки Оуэнс на супругу президента Франции
Имущество экс-замминистра обороны РФ начали обращать в доход государства
Россия оценила планы Финляндии ввозить ядерное оружие
В Германии взмолились Мерцу договориться с Путиным
Свои дурят своих: как мошеннические кол-центры Украины кормят Зеленского
Британия не позволила купить бизнесмену из РФ гольф-клуб
Киеву обещают деньги РФ: кто на самом деле вернет ЕС долги вора Зеленского
Трамп заявил, что Иран готовит шаг навстречу США
Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти
В Германии усомнились в компетентности Мерца
В Днепропетровске снова прогремели взрывы
Краснодар остался без авиасообщения
США не будут продлевать снятия санкций по нефти РФ
Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

