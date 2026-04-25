Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Воронежскую область

Гусев: ПВО уничтожила пять беспилотников ВСУ над Воронежской областью

Дежурными силами ПВО в небе над двумя городами и одним из районов Воронежской области были обнаружены и уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, — написал Гусев.

Ранее губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что воздушную атаку отразили в Ростовской области. По его словам, под удар попали Тарасовский, Кашарский, Милютинский и Родионово-Несветайский районы.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что участок леса загорелся под городом из-за сбитого БПЛА. По его словам, над регионом ликвидировали 53 беспилотника — это была одна из самых продолжительных атак на Севастополь за последнее время.