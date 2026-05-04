День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 18:46

Водитель внедорожника устроил бойню в Германии

Radio Leipzig: автомобиль врезался в людей в центре Лейпцига

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В центре Лейпцига автомобиль врезался в группу людей, в результате чего, по предварительным данным, есть погибшие, сообщает радиостанция Radio Leipzig. Поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххоф.

Представитель полиции сообщил радиостанции о нескольких пострадавших, назвав ситуацию хаотичной. На площади Аугустусплац приземлился спасательный вертолет.

По словам очевидцев, создавалось впечатление, будто девочка цеплялась за капот движущегося автомобиля. Впоследствии полиция заявила, что опасность миновала, однако площадь Аугустусплац и часть центра города остаются оцепленными.

Очевидец рассказал журналистам, что нескольким людям потребовалась реанимация. Как минимум один человек был накрыт простыней, что, вероятно, свидетельствует о его гибели. Также сообщается о ножевом ранении у одного из пострадавших.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должника по алиментам, который наехал на судебного пристава. Как сообщили в городском управлении СК РФ, инцидент произошел в момент исполнения решения об аресте автомобиля.

Европа
Германия
автомобили
Лейпциг
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.