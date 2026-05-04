Водитель внедорожника устроил бойню в Германии Radio Leipzig: автомобиль врезался в людей в центре Лейпцига

В центре Лейпцига автомобиль врезался в группу людей, в результате чего, по предварительным данным, есть погибшие, сообщает радиостанция Radio Leipzig. Поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххоф.

Представитель полиции сообщил радиостанции о нескольких пострадавших, назвав ситуацию хаотичной. На площади Аугустусплац приземлился спасательный вертолет.

По словам очевидцев, создавалось впечатление, будто девочка цеплялась за капот движущегося автомобиля. Впоследствии полиция заявила, что опасность миновала, однако площадь Аугустусплац и часть центра города остаются оцепленными.

Очевидец рассказал журналистам, что нескольким людям потребовалась реанимация. Как минимум один человек был накрыт простыней, что, вероятно, свидетельствует о его гибели. Также сообщается о ножевом ранении у одного из пострадавших.

