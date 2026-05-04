Задержан водитель, устроивший кровавое ДТП с пешеходами в Лейпциге

Полиция Германии задержала водителя, который наехал на людей в центре Лейпцига, сообщил обер-бургомистр (мэр) города Буркхард Юнг газете Leipziger Volkszeitung. По его словам, в настоящее время опасности для людей нет. По последним данным, погибли два человека, свыше 20 ранены.

Полиция задержала предполагаемого преступника, — сообщил Юнг.

Ранее сообщалось, что в центре Лейпцига автомобиль врезался в группу людей. По предварительной информации, есть погибшие. Поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххофа.

До этого в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должника по алиментам, который наехал на судебного пристава. Как сообщили в городском управлении СК РФ, инцидент произошел в момент исполнения решения об аресте автомобиля.

Также пять человек пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем Volkswagen на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье. В региональном ГУ МВД России сообщили, что автобус наехал на остановившуюся из-за аварии легковушку.