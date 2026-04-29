29 апреля 2026 в 12:30

Автобус протаранил Volkswagen на трассе «Дон»

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и Volkswagen на трассе в Подмосковье

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и автомобилем Volkswagen на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье, сообщили в региональном ГУ МВД России. По предварительным данным, автобус наехал на остановившуюся из-за аварии легковушку.

По предварительной информации, водитель, управляя автобусом Fiat, совершил наезд на стоящий на дороге после аварии легковой автомобиль Volkswagen. В настоящее время за медицинской помощью обратились 5 человек, которые в результате ДТП получили телесные повреждения, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о ДТП с маршрутным такси малой вместимости и легковушкой Hyundai в Астрахани. По данным УМВД, из-за сильного удара маршрутка опрокинулась. Предварительной причиной аварии назвали выезд на красный сигнал светофора.

До этого стало известно, что число погибших в ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Гатчинском районе Ленинградской области увеличилось до двух. Еще 20 человек находятся в больницах. Пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

