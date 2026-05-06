06 мая 2026 в 19:04

В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге

Посольство России: российские граждане не пострадали при наезде авто в Лейпциге

Граждане России не пострадали в результате наезда автомобиля на людей в центре немецкого города Лейпциг, сообщили в посольстве РФ в Германии. В дипломатическом представительстве отметили, что получили соответствующую информацию от местной полиции, передает ТАСС.

Мы получили информацию от полиции Лейпцига о том, что среди пострадавших при наезде автомобиля на людей российских граждан нет, — сказали в посольстве.

Трагический инцидент произошел в понедельник около 16:45 по местному времени (17:45 мск). 33-летний немецкий водитель на скорости примерно 80 километров в час совершил наезд на пешеходов.

В результате происшествия погибли как минимум два человека — 77-летний мужчина и 63-летняя женщина. По уточненным данным, пострадали еще шесть человек в возрасте от 21 до 87 лет, причем двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Ранее Bild писала, что немецкие правоохранители не видят политического мотива в действиях водителя, который совершил наезд на людей в центре Лейпцига. В полиции отметили, что причиной мог стать семейный конфликт.

Прежде в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должника по алиментам, который наехал на судебного пристава. Как сообщили в городском управлении СК РФ, инцидент произошел в момент исполнения решения об аресте автомобиля.

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

