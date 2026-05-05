В Германии указали на важный нюанс в деле о трагедии в Лейпциге Bild: полиция исключила политический мотив в деле о наезде на людей в Лейпциге

Немецкие правоохранители не видят политического мотива в действиях водителя, который совершил наезд на людей в центре Лейпцига, сообщает Bild. В органах отметили, что причиной мог стать семейный конфликт.

Отмечается, что за рулем автомобиля во время трагедии находился 33-летний инженер Джеффри К. Он женат, у мужчины есть ребенок. За день до случившегося немца выписали из психиатрической больницы.

Ранее сообщалось, что после наезда на людей, прогуливавшихся по центральной торговой улице, злоумышленник не пытался покинуть место преступления. Сотрудники полиции задержали его непосредственно в салоне автомобиля. По данным журналистов, мужчина вел себя неадекватно в этот момент. В результате инцидента погибли не менее двух человек, пострадали еще шесть.

Поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххофа. Позже на площади приземлился спасательный вертолет. За психологической помощью обратилось около 80 очевидцев происшествия.