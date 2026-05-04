Появились подробности смертельного наезда машины на толпу людей в Лейпциге Совершивший наезд на толпу в Лейпциге оказался немцем, которого знала полиция

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в самом центре Лейпцига, является гражданином Федеративной Республики Германия, известным местным правоохранительным органам, сообщил телеканал NTV. Трагедия унесла жизни как минимум двух человек.

По имеющейся информации, после наезда на людей, прогуливавшихся по центральной торговой улице, злоумышленник не пытался покинуть место преступления, как сообщалось ранее в некоторых СМИ. Сотрудники полиции задержали его непосредственно в салоне автомобиля. В результате инцидента пострадали более 20 человек, количество жертв может возрасти.

Ранее журналисты сообщали, что водитель, вероятно, является психически нездоровым. По их данным, предполагаемый злоумышленник вел себя неадекватно в момент задержания. Подробности о его поведении и возможном диагнозе не приводились.

Поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххофа. На площади приземлился спасательный вертолет.