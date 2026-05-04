04 мая 2026 в 19:34

Стало известно психическое состояние водителя-мясника из Лейпцига

Bild: въехавший в толпу водитель из Лейпцига оказался психически нездоров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Водитель, совершивший наезд на группу людей в центре Лейпцига, вероятно, является психически нездоровым, пишет газета Bild. По информации издания, предполагаемый злоумышленник вел себя неадекватно в момент задержания.

Подробности о его поведении и возможном диагнозе пока не приводятся. В результате инцидента погибли не менее двух человек, а пострадавших — более 20.

Ранее обер-бургомистр (мэр) города Буркхард Юнг сообщил, что полиция задержала водителя, который наехал на людей на центральной торговой улице Лейпцига. По его словам, в настоящее время опасности для людей нет.

До этого сообщалось, что поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххофа. Представитель полиции сообщал о нескольких пострадавших, назвав ситуацию хаотичной. На площади приземлился спасательный вертолет.

Прежде в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении должника по алиментам, который наехал на судебного пристава. Как сообщили в городском управлении СК РФ, инцидент произошел в момент исполнения решения об аресте автомобиля.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
