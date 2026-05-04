Новогоднее растление: отец насиловал дочку в бане, пока это не увидел сын

В Красноярске отец двоих несовершеннолетних детей пошел под суд по педофильской статье. Впереди его ждет длительное заключение, и даже на свободе он не сразу освободится от надзора. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Трагедия в праздничные дни

В преддверии Нового года подсудимый, названный в пресс-релизе Ленинского районного суда инициалом П., вместе с двумя малолетними детьми — дочерью и сыном — отправился отдыхать на дачу.

Поездка обернулась преступлением. В период с 2 по 5 января 2026 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал совершать насильственные действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери. Все это происходило в бане.

«Там он в период с 02.01.2026 по 05.01.2026, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно совершил насильственные и иные действия сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери. Преступные действия начались в момент совместного посещения бани отца и его детей, после того как брат потерпевшей вышел, однако однажды он все же стал свидетелем происходящего», — рассказали в пресс-службе Фемиды.

Судя по всему, именно сын донес до других взрослых о произошедшем, после чего те обратились к правоохранителям. В отчете не раскрывается, есть ли у пострадавшей и ее брата мать или иные опекуны.

Защищался статьей 51 Конституции

Дело рассматривал Ленинский районный суд Красноярска. Следствие инкриминировало П. действия, предусмотренные пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей в беспомощном состоянии, не достигшей 14 лет) и пунктом «б» части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей в беспомощном состоянии, не достигшей 14 лет).

На судебных заседаниях подсудимый полностью признал вину, однако от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции РФ. Суд признал его виновным по всем эпизодам.

Несвобода на свободе

По итогам рассмотрения дела суд назначил П. наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. К основному сроку добавлено ограничение свободы на один год и шесть месяцев.

После выхода из колонии осужденный обязан соблюдать ряд строгих правил: ему запрещено покидать пределы города без разрешения надзорного органа, менять место жительства или пребывания без согласования с контролирующими структурами. Кроме того, на него возложена обязанность ежемесячно являться на регистрацию в специализированный государственный орган в установленные дни.

