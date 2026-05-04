Ревность и нож: муж получил три удара за то, что назвал жену чужим именем

В Бурятии суд не проявил снисходительности к женщине, которая в порыве бешеной ревности схватилась за нож и едва не отправила пьяного мужа на тот свет. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом разбирательстве.

В забытьи

Инцидент произошел на животноводческой стоянке в Джидинском районе, пишет издание «Номер один». После очередной пьянки муж начал оскорблять жену нецензурной бранью, требовал покинуть дом, а во сне назвал ее другим женским именем.

Не выдержав обиды и ревности, женщина подошла к нему со спины с ножом в руке. Последовали три удара: в живот, в бок и в спину.

Сама обвиняемая позже признавалась, что помнит лишь первый замах — остальное случилось будто в забытьи. Один из ударов оказался проникающим, повредил легкое и создал реальную угрозу жизни.

Сразу после случившегося подсудимая перевязала мужа простыней, позвала соседа, вызвала скорую и лично участвовала в его доставке в больницу.

Убивать не хотела

На суде женщина вину признала лишь частично. Она настаивала, что не планировала лишать супруга жизни, а просто не сдержала эмоций в моменте.

Ее защитник просил переквалифицировать обвинение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Аргументы строились на трех пунктах: удары не были смертельными, обвиняемая сразу оказала первую помощь и раскаялась. Смена статьи дала бы фигурантке шанс на условный, а не реальный срок.

Адвокат также указывал на провокационное поведение самого потерпевшего, который в состоянии алкогольного опьянения унижал жену и выгонял ее на мороз.

По одну сторону с защитой оказался и сам пострадавший. Он прямо просил суд не отправлять жену за решетку, признал, что пьяным становится неуправляемым и злым, сам пристыдил себя за свои же поступки и подтвердил, что именно супруга сделала все возможное для его спасения.

Приговор без снисхождения

Несмотря на совпадающие позиции защиты и потерпевшего, районный суд, а следом и Верховный суд Бурятии, рассмотревший апелляцию, вынесли иное решение.

Судьи указали, что три удара ножом в живот, в бок и в спину — жизненно важные зоны — свидетельствуют о прямом умысле на убийство. Факт последующей помощи и раскаяния, по мнению суда, на квалификацию преступления уже не влияет.

Поведение мужа-потерпевшего было учтено как смягчающее обстоятельство, однако на итоговое наказание это не повлияло. Женщину приговорили к 6,5 года колонии общего режима. Под стражу ее взяли прямо в зале суда.

