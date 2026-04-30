Украинец избивал детей россиянки: что известно об уголовном деле из Колпино

В Санкт-Петербурге расследуют резонансное дело об истязании двух маленьких детей. Под следствием оказался уроженец Украины. NEWS.ru рассказывает подробности этого разбирательства.

Бдительные воспитатели

Все началось не с заявления матери, а с бдительности воспитателей: в сентябре, вскоре после дня рождения пятилетнего мальчика, педагоги заметили на теле ребенка следы побоев. Позже выяснилось: руку на сына партнерши поднял 28-летний Никита — уроженец Украины, последние несколько лет живущий в Северной столице и работающий на литейных предприятиях Колпино.

Летом 2025 года он начал встречаться с петербурженкой Анной (имя изменено), у которой двое детей от разных отношений: семилетняя дочь и пятилетний сын.

«По данным следствия, в период с сентября 2025 года по апрель 2026 года фигурант, находясь по месту жительства в квартире дома, расположенного на проспекте Ленина, систематически применял физическую силу в отношении двоих малолетних детей своей сожительницы», — сообщали в Следственном комитете.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воспитание ремнем

Первый эпизод насилия, по данным следствия, произошел именно в день рождения мальчика — вместо подарка ребенок получил удар ремнем. Дальше, как установили правоохранители, издевательства стали систематическими.

«В детском саду воспитатели обнаружили на мальчике побои. Позже стало известно, что отчим избивал его ремнем. А девочку бил по затылку. Говорит, что так воспитывал их. Дети были прямо синие от побоев», — уточняет источник «КП-Петербург».

Уголовное дело

Избиения, как установили в СКР, продолжались больше года. Следователи уверены: мужчина испытывал неприязнь к детям и не участвовал в их нормальном воспитании.

При этом ранее он не попадал в поле зрения силовиков, долгов за ним не числилось. Все вскрылось лишь 17 апреля — после того, как в полицию обратились сотрудники детского сада.

В отношении 28-летнего рабочего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание». Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы. Никиту уже отправили в СИЗО — там он пробудет до конца следствия. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура Колпинского района.

