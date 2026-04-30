«В „ЧП Омск“ выложат ваши трупы»: лжеподруга годами кошмарила блогершу

Жительница Омска Кристина рассказала, как за маской интернет-подруги скрывалась местная блогерша, параллельно рассылавшая ей угрозы, устраивавшая ночной сталкинг и публиковавшая в городских пабликах фейковые новости о ее гибели. А когда обман раскрылся, преследовательница не стала извиняться. NEWS.ru рассказывает о подробностях этой истории.

«Слышала, ты вечеринку устраиваешь»

В 2020 году Анастасия получила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщение от незнакомого профиля: «Привет, слышала, ты вечеринку устраиваешь? С вами можно? Хочу оторваться. Меня, кстати, Настя зовут».

Хотя девушка согласилась принять тезку на своем мероприятии, та в итоге не пришла, но между ними завязалось плотное общение. Анастасия практически каждый день переписывалась с новой подругой.

«С этой девушкой я познакомилась в 2020 году. Она представилась мне Анастасией Зайцевой. И с того дня у нас началось плотное общение. Я могу назвать это дружбой. Все это продолжалось до 2024 года. Она знала все обо мне: адреса, номера, телефоны, весь мой круг общения. Она дружила со всеми моими друзьями, с моими бывшими, с моими знакомыми и даже с моей сестрой», — рассказывает Анастасия.

Активно общалась, но никто ее не видел

Однако теперь девушке известно, что никакой Анастасии Зайцевой не существует. Все время за чужими фото скрывалась участница одного из выпусков программы «Мужское/Женское» Квинина Анна (имя изменено), блогерша plus size.

«Мы с ней знакомы, поскольку мы из одного города. Она была одноклассницей моей лучшей подруги. С ней мы никогда никакого досуга не проводили, не виделись, не встречались. Иногда только переписывались», — делится Анастасия.

По ее словам, Анна полностью сконструировала образ фейковой подруги под интересы Анастасии. Под сочиненную легенду девушка завела и активно вела несколько аккаунтов в социальных сетях.

«Сомнений, что это может быть фейком, никогда не было. Она активно вела соцсети. Человек был во всех чатах, в которых состояла я. Но до 2024 года мы ни разу не виделись в реальной жизни, хотя она кучу раз предлагала встретиться, но потом что-то происходило и у нее менялись планы. И, как оказалось, никто никогда эту Зайцеву не видел! Потому что ее не существует! Потому что Зайцева — это Квинина», — объясняет Анастасия.

«В „ЧП Омск“ выложат ваши трупы»

Но главная претензия к Квининой не в том, что она обманула Кристину и все ее окружение, а гораздо серьезнее. Параллельно с заочной дружбой с фейковой страницей в жизни Кристины начали появляться пугающие эпизоды. Однажды Кристина опешила от того, что на ее страницах в соцсетях стали появляться комментарии от знакомых: «Помним, любим, скорбим».

«27 сентября в квартире дома <...> обнаружено тело 21-летней девушки с множественными колото-резаными ранениями. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого — 26-летнего мужчину. По версии следствия, мужчина находился в упомянутой квартире и с девушкой у него были неприязненные отношения. Подозреваемый нанес не менее 13 ударов ножом в область головы», — говорилось в тексте, опубликованном рядом с фотографией Кристины в нескольких информационных каналах Омска.

Кристина была жива, а фото трупа взяли из другой новости, никак не связанной с девушкой.

«В этот же период, в 2021 году, начались какие-то странности. Мне и моей подруге Юле, за кем Квинина сталкерила, стучали по ночам в двери, подкидывали какие-то вещи, неоднократно слали угрозы. Также неоднократно в пабликах моего города публиковались новости о том, что меня зарезали, убили в моей квартире», — делится Кристина.

Параллельно с этим девушка продолжала получать угрозы. После очередной ложной новости об убийстве Кристине пришло такое сообщение с анонимного аккаунта: «Я к этому отношения не имею, но жду, когда уже в каком-нибудь „ЧП Омск“ выложат ваши трупы, стремные перекромсаные уродки».

Но одними запугиваниями дело не ограничивалось. Кристина рассказывает, что однажды на нее в подъезде напал мужчина.

«Так как я уже долгое время проживала в стрессе, у меня с собой был громкий и звонкий шокер. Я ударила его, мы вдвоем упали от неожиданности. И он убежал. Имеет ли к нему отношение Квинина, я не знаю. Но очень странно, что человек пробивал все обо мне, пробивал мой адрес, напрашивался ко мне в гости, а потом со мной происходили вот такие ситуации», — поясняет Кристина.

Спалилась во «ВКонтакте»

Выдала себя Квинина тем, что открыла свой номер для свободного поиска аккаунта в соцсети «ВКонтакте». Так подруга Кристины увидела, что номера Анастасии Зайцевой и Анны Квининой совпадают.

Чтобы убедиться, девушки пробили номер через специальные боты и убедились, что за фотографиями Зайцевой прячется их старая знакомая.

Квинина, когда ее рассекретили, поспешила заблокировать пострадавших от ее сталкинга девушек.

«Я предложила объясниться, но Квинина предпочла меня заблокировать, хотя днем ранее призналась моей подруге, что ее, цитирую: „друг, с которым ты плохо обошлась, попросил терроризировать“», — пишет Кристина.

Но после того как ее история стала достоянием общественности, Квинина решила все-таки написать Кристине. Но не с извинениями, а с просьбой о помощи.

«Аня прибежала ко мне в личные сообщения с вопросом, что же ей теперь делать. Все ей звонят и говорят о том, что увидели эти новости. Это поведение лишь подтверждает, что у Ани нет ни стыда, ни совести. У нее нет чувства вины и раскаяния», — негодует Анастасия.

