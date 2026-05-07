Задержаны двое: кто убил калужского атлета Дмитрия Исаева?

Чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева застрелили в Калуге. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Стреляли из ружья ИЖ

Спортсмен погиб ночью. Информацию о смерти Исаева подтвердили в клубе «Логово зверя», где он работал в последнее время. Известно, что молодого человека убили ночью.

«Сложно писать о таком… Сегодня ночью трагически погиб Дмитрий Исаев, наш тренер, атлет, товарищ. От нашего зала приносим свои соболезнования родным и близким! Дату и время похорон сообщим позже», — рассказали в клубе.

К моменту выхода публикации на странице Дмитрия в соцсети «ВКонтакте» до сих пор активна его последняя история с забега на 6,5 км и уличной тренировки.

Сталкер

В спортсмена стреляли из ружья, предположительно, марки ИЖ. По данным Telegram-канала SHOT, Дмитрия застрелил сталкер. Злоумышленник якобы ревновал к нему свою бывшую девушку.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При этом Telegram-канал Baza пишет, что по делу об убийстве задержаны двое. Канал пишет, что Исаев незадолго до смерти сообщил своим коллегам о конфликте с двумя мужчинами.

Предположительно, один из них был тем самым бывшим его девушки. Именно их задержали в гаражном кооперативе — следствие проверяет молодых людей на причастность к преступлению.

По данным РИА Новости, после ранения Исаева доставили в больницу, но медики не смогли вывести его из критического состояния. Спортсмен скончался на операционном столе.

«Жизнь скоротечна»

Исаеву было 35 лет. В 2012 году он окончил местный госуниверситет по специальности «физическая культура». Мужчина являлся кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Будучи тренером, он продолжал принимать участие в соревнованиях по кроссфиту.

«Соревнования прошли, а эмоции от них живут еще долго! Цените свою жизнь, цените людей, которые вас окружают, и получайте удовольствие от своего любимого дела — в моем случае это спорт. Жизнь скоротечна, и нужно наполнять ее только положительными моментами. На пути всегда будут встречаться преграды, трудности и люди, которые склонны обсуждать других, вместо того чтобы разбираться со своими проблемами. Но все эти трудности делают нас только сильнее. В любой ситуации, что бы ни случилось, всегда нужно оставаться человеком!» — писал Дмитрий на своей странице в конце прошлого года.

Читайте также:

Не по-соседски: мужчина сядет за изнасилование и убийство 85-летней бабушки

Проснулась от боли: жертва отца-растлителя писалась по ночам до 14 лет

Раздробил фаланги участнику СВО: в Приволжье поймали цыгана-рецидивиста

Части тела раскидали по городу: убийцы оказались под стражей спустя 23 года

«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу

Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью