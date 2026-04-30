Вендетта по-уральски: УК наняла киллеров для недовольного жильца

В Екатеринбурге управляющая компания наняла киллеров, чтобы избавиться от недовольного жильца. Мужчина чудом выжил после нападения. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Выманили в безлюдное место

Конфликт, который теперь стал предметом уголовного разбирательства, разгорелся в июле прошлого года: недовольный работой УК собственник квартиры инициировал собрание жильцов для смены недобросовестной управляющей компании.

Предполагается, что представители компании, опасаясь, что лишатся заработка, наняли для расправы группу лиц и разработали целый план. Жертву обманным путем выманили в безлюдное место, позвонив с левых сим-карт.

Мужчина в кепке

Когда мужчина пришел, на него набросились и жестоко избили ногами и ломом, пока тот умолял их прекратить побои. Нападавшие ушли, решив, что убили его, однако пострадавший выжил и отправился в полицию.

В СМИ оказались записи с видеорегистратора, где видно, как двое мужчин в масках жестоко избивают пострадавшего. При этом в кадре проезжает черный автомобиль без остановки. После к беснующимся криминальным наймитам подошел мужчина в кепке, не скрывающий лицо, и несколько раз ударил потерпевшего ногами.

«По данным следствия, в июле 2025 года житель одного из домов на территории Ленинского района города Екатеринбурга инициировал вопрос о смене управляющей компании, который должен был быть решен на общем собрании собственников многоквартирного дома. Представители управляющей компании, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство в связи с их розыском, опасаясь фактической утраты доходов от обслуживания указанного многоквартирного дома, решили совершить убийство инициативного гражданина, наняв для этого несколько лиц», — рассказали в местном управлении СКР.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Исполнители — мигранты

Двое исполнителей оказались уроженцами стран Средней Азии. Один из них работал сторожем в той самой УК, третий работал на местном предприятии в Невьянском районе. Задержанным предъявлены обвинения, а сбежавшим из страны фигурантам дела грозит международный розыск. Первое заседание суда назначено на 13 мая.

Уголовное разбирательство ведется по статьям о покушении на убийство по найму группой лиц, а также отдельным лицам инкриминируется пособничество в преступлении.

Читайте также:

Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде

22 удара ножом: турок убил супругу и едва не лишил жизни трехлетнего сына

«По затылку не бьем»: глумливые подростки устроили поп-ММА с инвалидом

Труп в детском саду: насильник снял с жертвы сапоги и забрал 50 рублей

Прятала TikTok от родителей: в Сочи 14-летняя школьница покончила с собой