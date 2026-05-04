Рецидивист с топором: ямалец зарубил женщин, чтобы скрыть изнасилование

На Ямале суд отправил 59-летнего местного жителя доживать свой век в колонии особого режима. Из открытых источников известно, что мужчина виновен в смерти как минимум трех человек. NEWS.ru рассказывает, что известно о новой криминальной истории.

Село на 300 человек

Азовы — небольшое село в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, примерно в 200 км от Салехарда. По данным последней переписи населения, в селе проживают около 300 человек. За 20 лет численность сельчан сократилась на четверть.

В декабре минувшего года село лишилось еще трех членов общества. Был арестован местный житель, а также убиты две женщины. Разбирательство по этому инциденту длилось всего 4,5 месяца.

Уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: изнасилование и убийство двух лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием. Причем дело могло бы ограничиться лишь первым составом, но мужчина не хотел отвечать за содеянное. Поэтому решил убить и жертву, и свидетеля.

«По данным следствия и суда, 13 декабря 2025 года в селе Азовы Шурышкарского района виновный распивал спиртное в компании двух знакомых женщин. Применив насилие к одной из них, фигурант затащил потерпевшую в комнату и совершил с ней насильственный половой акт. В момент преступления действия осужденного попыталась пресечь вторая женщина. Однако он, желая скрыть содеянное, поочередно нанес каждой из них множественные удары топором по голове и телу, после чего одну из них задушил. Обе потерпевшие скончались на месте происшествия», — сообщает управление СКР.

СК РФ на месте происшествия Фото: СК РФ

Отправился на пожизненное

Оказалось, что душегуб уже ранее был судим по тяжким статьям. Поэтому очередное уголовное дело не сулило ему мягкого приговора. Следствие оперативно подготовило обвинение и представило все доказательства преступления. Убийца отправится отбывать пожизненный срок в колонию особого режима.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — рассказали в СКР.

В прокуратуре региона уточнили, что подозреваемого зовут Аркадий Тырлин, ему 49 лет. Также в надзорном ведомстве добавили, что пока приговор не вступил в силу и осужденный может его оспорить в апелляционной инстанции.

Топор — привычное оружие

В архивах пресс-отчетов Следственного комитета удалось найти сведения о деле 2010 года в отношении Тырлина. В тот раз он также использовал против своей жертвы топор. Убийство тоже было совершено в декабре.

«Установлено, что 06.12.2009 Аркадий Тырлин, находясь в гостях у своего приятеля, совместно с хозяином квартиры распивал спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами разгорелась ссора, вызванная личными неприязненными отношениями, в ходе которой обвиняемый схватил топор и нанес своему знакомому не менее девяти ударов по голове. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказывали в СКР.

Читайте также:

«В „ЧП Омск“ выложат ваши трупы»: лжеподруга годами кошмарила блогершу

Вендетта по-уральски: УК наняла киллеров для недовольного жильца

Ревность и нож: муж получил три удара за то, что назвал жену чужим именем

Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде

22 удара ножом: турок убил супругу и едва не лишил жизни трехлетнего сына