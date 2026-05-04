В Иране жестоко расправились с тремя агентами МОССАДа Трое агентов МОССАДа казнены через повешение в Иране

В Иране приведен в исполнение смертный приговор в отношении троих мужчин, признанных судом виновными в шпионаже в пользу израильской разведки МОССАД и совершении особо тяжких преступлений против безопасности государства, сообщает агентство Tasnim. Осужденные были казнены через повешение.

По данным следствия, Мехди Расули и Мохаммад Реза Мири в январе 2025 года в Мешхеде сыграли непосредственную роль в убийстве, а третий осужденный — Эбрагим Долатабади — являлся одним из главных лидеров беспорядков в районе Табарси, в ходе которых погибли несколько сотрудников силовых структур.

Суд установил, что все трое участвовали в разрушении общественных мест и частного имущества, убийствах, грабежах, организации бунтов, а также в незаконном изготовлении оружия. Отмечается, что в ходе мятежа Долатабади вел за собой от 250 до 300 погромщиков, вооруженных мачете.

Ранее в Иране были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении двух мужчин, которых обвинили в шпионаже в пользу МОССАДа. Один из мужчин передавал секретные сведения в период активной фазы конфликта с США и Израилем. Второй казненный собирал и направлял разведке информацию о важных деятелях.