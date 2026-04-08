ФСБ показала кадры задержания и допроса украинского агента

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса женщины, обвиняемой в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. Как передает ТАСС, она участвовала в координации ракетного удара по железнодорожному парому в порту «Кавказ».

Мне написали, что мне нужно будет увидеть корабль. Я говорю: «Вот, какой-то новый корабль». Я сфотографировала, было видно четко, я отправила, они дали подтверждение, что это тот корабль, который нужен, — заявила на допросе женщина.

По информации ФСБ, задержание произошло в Крыму. Женщина прибыла в район Крымского моста по заданию куратора, откуда направляла действия по атаке. На видео видно, как силовики выводят ее из машины и ведут в здание для дачи показаний.

Ранее жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже в интересах спецслужб Украины. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали.

Также Верховный суд Крыма приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. По данным следствия, женщина работала в интересах Киева.