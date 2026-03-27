Молодого жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже для Украины В Ульяновске 20-летнего юношу задержали по подозрению в шпионаже для Украины

Жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал для врага данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ульяновска 2005 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму суд приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. Женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева.

До этого Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.