27 марта 2026 в 09:52

Молодого жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже для Украины

В Ульяновске 20-летнего юношу задержали по подозрению в шпионаже для Украины

Жителя Ульяновска заподозрили в шпионаже для спецслужб Украины, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Предполагается, что 20-летний мужчина собирал для врага данные о предприятии, производящем беспилотные летательные аппараты. Молодого человека уже задержали, передает РИА Новости.

Федеральной службой безопасности пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ульяновска 2005 года рождения, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах спецслужб Украины, — говорится в сообщении.

Ранее в Крыму суд приговорил жительницу Московской области к 18 годам колонии общего режима за государственную измену. Женщина осуществляла шпионаж в интересах Киева.

До этого Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы по делу о государственной измене. Осужденный установил контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через интернет и передал им сведения, касающиеся деятельности одного из оборонных предприятий Хабаровского края.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экономист рассказал о прибавке к пенсии для работающих россиян в августе
Украинские военные целенаправленно ударили по двум школам
Джейкоб из «Сумерек» объявил, что станет отцом
ФАС выдала предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
«Братья не по крови, а больше!» Боец СВО о фронте и возврате к мирной жизни
«Исторические достижения»: подпись Трампа впервые появится на долларах
Одна страна Евросоюза может оказаться под санкциями США
Захарова двумя словами описала нападение на Русский дом в Праге
Военный вертолет едва не столкнулся с пассажирским самолетом в США
Минздрав нашел связь между алкоголем и бесплодием
Афганистан заинтересовался российским топливом
Наступление ВС РФ на Харьков 27 марта: ситуация в Купянске, контратаки ВСУ
Азиатская страна ужесточит правила получения гражданства
Пожар охватил исправительную колонию под Магаданом
Раскрыты востребованные направления отдыха за рубежом на майские праздники
Ванная как граница дня: переход от активности к отдыху
Британия призвала союзников по НАТО готовиться к наихудшему сценарию
Премьер Италии Мелони после позора на референдуме заняла еще один пост
Аналитик указал на ловушку для США в Иране
Назван процент россиян, доверяющих Путину
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

