Военэксперт оценил вероятность провокаций ВСУ в День Победы Военэксперт Дандыкин призвал быть готовыми к провокациям ВСУ перед Днем Победы

Украина может попытаться испортить празднование 9 Мая в РФ, выразил мнение в разговоре с NEWS.ru капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин. По его словам, в предстоящие майские праздники не исключены провокации со стороны ВСУ.

Перед главным праздником страны — Днем Победы — нам надо быть особенно бдительными. Фашисты, неонацисты, бандеровцы обязательно попытаются что-то придумать. У них такая нацеленность — пакостничать везде, — пояснил собеседник.

Дандыкин объяснил, что если россияне чтят память героев Великой Отечественной войны, то на Украине многие выбрали в качестве «кумира» Степана Бандеру и его «прихвостней». Чтобы противостоять их последователям, считает военэксперт, нужно пытаться предотвращать провокации — в том числе заблаговременными ударами.

Ранее стало известно, что в Воронеже отменили парад Победы из-за угрозы терактов. Губернатор Воронежской области Александр Гусев напомнил, что традиционные события в День Победы предполагают большое скопление людей — это усиливает «соблазн врага» устроить провокации.