Налог на вклады в 2026 году: с какой суммы, как платить, сроки уплаты

По итогам 2026 года налог с процентов по вкладам могут заплатить около 2,5 млн россиян, отмечают эксперты. Подавать декларацию не нужно: банки передадут данные в ФНС, расчет произойдет автоматически. О том, кому и когда нужно ждать уведомления об уплате налога и как рассчитать его сумму, — в материале NEWS.ru.

Что такое налог на вклады

Налог на вклады — это подоходный налог (НДФЛ), который взимается с процентов, полученных по банковским депозитам. Формально он действует с 1 января 2021-го, но первое время работал в спящем режиме. Из-за моратория, действовавшего в 2022 и 2023 годах, вкладчики были освобождены от этих выплат.

Все изменилось в 2024-м — тогда россияне впервые отчитались за доходы, полученные в 2023 году. В 2026-м налогоплательщикам предстоит уплатить налог за доходы, полученные в течение 2025 года.

Суммы будут рассчитаны ФНС автоматически на основе поступившей от банков информации и появятся в личном кабинете налогоплательщика через несколько месяцев, заявил NEWS.ru главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин.

Как уточнила в беседе с NEWS.ru заместитель руководителя Высшей школы экономики Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко, налоговые уведомления на проценты с вкладов за 2025 год начнут приходить в период с 1 сентября по 1 декабря 2026-го.

Как рассчитывается налог на вклады

Платить налог с доходов по вкладам обязаны налоговые резиденты России, чей общий процентный доход по всем счетам и депозитам в российских банках за 2025 год превысил необлагаемый лимит. Коваленко пояснила, что налог уплачивается не с самого вклада, а с суммы начисленных процентов. Ставка может составлять 13% и выше — в зависимости от совокупного годового дохода гражданина. Все данные по клиентам и начисленным процентам банки самостоятельно передают в налоговую службу.

По словам экономиста, в 2025 году необлагаемая сумма процентного дохода составляет 210 тыс. рублей. Все, что выше этого порога, подлежит налогообложению. Поскольку в 2025 году ставки по депозитам были довольно высокими, количество граждан, которые подпадут под налог, станет больше, чем в предыдущий период.

Управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев отметил в разговоре с NEWS.ru, что нововведение фактически начинает действовать при сумме вкладов свыше 1 млн рублей. Учитывая, что средний размер депозита сейчас составляет 419 тыс. рублей, это означает: платить налог будут либо те, у кого открыто несколько счетов, либо обладатели одного крупного вклада. По его словам, речь идет о современном среднем классе, который в условиях высоких ставок учится копить, а не тратить.

Эксперт добавил, что порог в 210 тыс. рублей рассчитан исходя из максимальной ключевой ставки прошлого года, которая достигала 21%.

Нужно ли платить налог с валютного вклада

Доходы по валютным вкладам также облагаются НДФЛ, подчеркнул в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Особенность валютных счетов заключается в том, что проценты, полученные в иностранной валюте, для расчета налога пересчитываются в рубли. Пересчет производится по официальному курсу ЦБ на дату фактической выплаты процентов, пояснил эксперт.

Несмотря на то что банки ежегодно направляют в ФНС информацию о доходах клиентов, они не удерживают налог с валютных вкладов. Налоговый орган самостоятельно сводит воедино сведения о всех рублевых и валютных счетах в кредитных организациях, после чего присылает единое уведомление с итоговой суммой налога, подлежащей уплате.

Как выплаты налогов с вкладов скажутся на бюджете

По словам Копейкина, в прошлом году государство получило 320 млрд рублей с процентов по вкладам за 2024-й. В этом году, по предварительным подсчетам, сумма будет заметно больше.

«За прошлый год заметно вырос объем вкладов. Уровень процентных ставок в начале года был крайне высоким, а с доходов, превышающих 2,4 млн рублей, налог будет взиматься по повышенной ставке в 15%», — пояснил эксперт.

По словам экономиста, согласно пояснительной записке к федеральному бюджету, Минфин рассчитывает на поступления в размере более 560 млрд рублей.

Астафьев в свою очередь отметил, что для бюджета это существенная строка доходов. Он связывает рост финансовых поступлений с природой высоких ставок. «Вопрос о справедливости здесь вполне уместен. Высокодоходные вклады стали следствием высокой ключевой ставки, которую сам же регулятор удерживал как антиинфляционный инструмент», — заключил аналитик.

