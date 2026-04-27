27 апреля 2026 в 11:47

Стало известно, как снижение ставки ЦБ отразится на банковских вкладах

Доцент Щербаченко: банки будут снижать ставки по вкладам в мае

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские банки продолжат снижать ставки по вкладам в мае, предположил в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко. По его мнению, долгосрочные депозиты сроком на год приблизятся к 12% годовых.

ЦБ будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 14–14,5% годовых в 2026 году. Что будет с вкладами? Банки продолжат снижать проценты по ним вслед за ключевой ставкой. Средние максимальные значения в топ-10 банков сейчас — 13,39% годовых. По краткосрочным депозитам на три месяца ставка снизится до примерно 12,7% к маю. Долгосрочные вклады на год максимально приблизятся к 12% годовых, — сказал Щербаченко.

По его словам, дальнейшее снижение ключевой ставки в ближайшие недели ожидается в пределах 0,5 процентного пункта, до 14%. Он добавил, что банковский депозит пока остается выгодным способом хранения средств для россиян.

Что произойдет в ближайший месяц? Банки не будут резко «обрезать» депозиты после снижения ключевой ставки. Конкуренция за средства вкладчиков держит их относительно высокими. Дальнейшее снижение в ближайшие недели ожидается в пределах 0,5 процентного пункта. Банковский депозит сохранит свою привлекательность вплоть до снижения ставки ЦБ до 9–10%. Сейчас выбирать вклад для накопления средств остается выгодно. Ставки по депозитам в два раза превышают уровень инфляции, — подытожил Щербаченко.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин неоднократно говорил о доверии к точке зрения Центробанка по вопросам ключевой ставки. По его словам, такие решения о ее изменении остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться именно на точку зрения регулятора.

Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
