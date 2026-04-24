24 апреля 2026 в 17:27

В Кремле раскрыли, как Путин относится к решениям ЦБ по ключевой ставке

Песков: Путин неоднократно заявлял о доверии к позиции ЦБ по ключевой ставке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин неоднократно говорил, что доверяет точке зрения Центробанка России по вопросам ключевой ставки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста LIFE.ru Александра Юнашева.

Песков пояснил, что Путин сам неоднократно упоминал об этом в публичных выступлениях. По словам представителя Кремля, решения об изменении ключевой ставки остаются прерогативой Банка России, поэтому необходимо ориентироваться именно на точку зрения регулятора.

Это решения нашего регулятора, это их полномочия и их прерогатива. Здесь нужно ориентироваться именно на точку зрения Центробанка, — сказал представитель Кремля.

Ранее Центральный банк России снизил ставку до 14,5%. Таким образом регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) с шагом в 50 б. п.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что достижение ключевой ставкой Банка России диапазона 8–9% к 2027 году является вполне реальным сценарием. По его словам, взятый регулятором курс на подавление инфляции необходимо выдержать.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Центробанк РФ
ключевая ставка
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
