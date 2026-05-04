«Куплет я напишу»: SHAMAN заинтриговал поклонников неожиданным дуэтом

SHAMAN признался, что они с Бабкиной хотят записать совместную песню

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил о дуэте с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. По словам собеседника, которые приводит корреспондент NEWS.ru, куплет будущей композиции он хотел бы написать самостоятельно.

В этом году ведем разговор с Надеждой Бабкиной. Мы прекрасно общаемся. Надо выбрать песню. Возможно, куплет я напишу, а припев какой-нибудь русский народный в современной обработке, — сказал собеседник.

SHAMAN рассказал, что однажды даже выступал в театре «Русская песня», чьим художественным руководителем является Бабкина. По словам артиста, танцовщицы пригласили на сцену зрителей, среди которых оказался он.

Пришлось вспомнить свое прошлое, потому что по первому образованию я народник. <…> 11 лет я посвятил русским народным традициям. Пришлось поплясать немножко на сцене, — заключил он.

Ранее SHAMAN признался, что не стал бы выступать с песнями исполнительницы Аллы Пугачевой. В СМИ появилась информация, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин предложил передать хиты Пугачевой другим артистам. По словам певца, у него свой достаточно обширный репертуар.
