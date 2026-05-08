День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 19:14

Певец SHAMAN заплакал на сцене

Певец SHAMAN заплакал на сцене во время концерта в Королеве

SHAMAN (Ярослав Дронов) SHAMAN (Ярослав Дронов) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не смог сдержать эмоций во время исполнения песни «ЗА ТЕХ» на концерте в подмосковном Королеве 7 мая, сообщили NEWS.ru в пресс-службе музыканта. В этот момент зрители подняли над головой портреты своих родственников и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Эпизод стал одной из самых эмоциональных частей программы «30 лет на сцене». Акция напомнила формат «Бессмертного полка», получив сценическое продолжение без официальных объявлений и формальных рамок.

Ранее SHAMAN в рамках праздничного концерта в Кремле «Песни Победы» рассказал, что хотел бы позвонить своему прадеду в праздник 9 Мая. Однако, по словам исполнителя, которые передает корреспондент NEWS.ru, это невозможно, потому что родственник умер до появления артиста на свет.

До этого Дронов сообщил, что не стал бы выступать с песнями Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. По словам певца, композиции Примадонны ему «явно не подходят».

Шоу-бизнес
SHAMAN
Ярослав Дронов
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стали известны подробности вспышки хантавируса на лайнере MV Hondius
ВС РФ сбросили с дронов листовки с важным посланием для ВСУ в День Победы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 мая
Запад призвали срочно начать переговоры с Россией
США атаковали судно наркотеррористов в Тихом океане
Помолвка, война за алименты, потеря популярности: как живет Тимур Родригез
Австралия сократила поддержку Украине
В Венгрии оценили последствия поддержки Зеленского для будущего Европы
МИД РФ ответил ЕС на попытки переписать историю победы в ВОВ
Военнослужащим могут ввести доплаты ко Дню Победы
В России изменился порядок налогообложения банковских вкладов
Трамп назвал условие отправки переговорщиков по Украине в РФ
Историк раскрыл правду о смерти свояка Гитлера
Трамп узаконил пиратство: РФ против каперства, но если что — ответит жестко
Трамп неожиданно высказался о продлении перемирия по Украине
В Ростехе раскрыли, какую часть нужд армии закрывают в зоне СВО
Под Харьковом уничтожили 16 наемников из Колумбии
Проблемы со здоровьем, хайп, песня про квартиру: как живет Лариса Долина
Захарова заявила о попытках «перепрошить» жителей Прибалтики
Зеленский нагадил всем: когда Европа устанет от падений дронов ВСУ
Дальше
Самое популярное
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская
Культура

Янковский, возвращение в кино, рождение сына: как живет Диана Пожарская

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.