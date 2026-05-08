Певец SHAMAN заплакал на сцене

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) не смог сдержать эмоций во время исполнения песни «ЗА ТЕХ» на концерте в подмосковном Королеве 7 мая, сообщили NEWS.ru в пресс-службе музыканта. В этот момент зрители подняли над головой портреты своих родственников и близких, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Эпизод стал одной из самых эмоциональных частей программы «30 лет на сцене». Акция напомнила формат «Бессмертного полка», получив сценическое продолжение без официальных объявлений и формальных рамок.

Ранее SHAMAN в рамках праздничного концерта в Кремле «Песни Победы» рассказал, что хотел бы позвонить своему прадеду в праздник 9 Мая. Однако, по словам исполнителя, которые передает корреспондент NEWS.ru, это невозможно, потому что родственник умер до появления артиста на свет.

До этого Дронов сообщил, что не стал бы выступать с песнями Аллы Пугачевой, даже если бы получил на них права. По словам певца, композиции Примадонны ему «явно не подходят».