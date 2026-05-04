SHAMAN раскрыл, кому бы он хотел позвонить в День Победы

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал в рамках праздничного концерта в Кремле «Песни Победы», что хотел бы позвонить своему прадеду в праздник 9 Мая. Однако, по словам исполнителя, которые передает корреспондент NEWS.ru, это невозможно, потому что родственник умер до появления артиста на свет.

Я хотел бы набрать прадедушке, но, к сожалению, его нет, я не застал его. Но мой прадедушка прошел блокаду Ленинграда полностью. <...> И он получил медаль «За отвагу». <...> Бывало такое, что поднимали в атаку, и [бойцы] не могли встать, потому что шинели примерзали к асфальту. И приходилось в трудные голодные времена есть крыс. И такое тоже было. Но [прадедушка] прошел [ВОВ] с достоинством. К сожалению, я не застал. Но я надеюсь, что там, на небесах, он смотрит и гордится своим правнуком, — отметил SHAMAN.

