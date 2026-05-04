04 мая 2026 в 19:42

SHAMAN раскрыл, кому бы он хотел позвонить в День Победы

SHAMAN признался, что хотел бы позвонить прадеду в День Победы

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) рассказал в рамках праздничного концерта в Кремле «Песни Победы», что хотел бы позвонить своему прадеду в праздник 9 Мая. Однако, по словам исполнителя, которые передает корреспондент NEWS.ru, это невозможно, потому что родственник умер до появления артиста на свет.

Я хотел бы набрать прадедушке, но, к сожалению, его нет, я не застал его. Но мой прадедушка прошел блокаду Ленинграда полностью. <...> И он получил медаль «За отвагу». <...> Бывало такое, что поднимали в атаку, и [бойцы] не могли встать, потому что шинели примерзали к асфальту. И приходилось в трудные голодные времена есть крыс. И такое тоже было. Но [прадедушка] прошел [ВОВ] с достоинством. К сожалению, я не застал. Но я надеюсь, что там, на небесах, он смотрит и гордится своим правнуком, — отметил SHAMAN.

Ранее певец заявил, что не считает постыдным свое решение попробовать на вкус лед озера Байкал. По словам исполнителя, куда хуже выслуживаться перед Западом.

Также SHAMAN признался, что вновь хочет посетить КНДР с концертом. Артист отметил, что не исключает сотрудничества с местной популярной исполнительницей, которая любит выступать с его композициями.

