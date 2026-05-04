В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Правительство России утвердило поправки в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами, которые существенно ужесточают временные рамки для кандидатов в водители. Ряд ключевых изменений вступит в силу с 1 марта 2027 года, сообщает РИА Новости.

Согласно обновленному регламенту, практический экзамен теперь должен быть назначен не позднее 60 дней с момента успешной сдачи теории. Прежде на это давалось полгода. Если же кандидат в водители не сумел сдать «город» в шестимесячный срок со дня сдачи теоретического экзамена, ему придется заново подтверждать знание ПДД: повторный экзамен будет проводиться не позднее 30 дней со дня истечения полугодового срока. При этом за учеником сохраняется право на перенос экзаменов на более поздние даты, для чего потребуется подать соответствующее заявление в подразделение Госавтоинспекции.

Ранее юрист Галина Земскова рассказала, что водителям, чей срок действия водительских прав истекает в 2026 году, или тем, кому права были автоматически продлены в период с 2022 по 2023 год, необходимо обновить их в текущем году. С 1 января 2026 года в России прекратилось автоматическое продление документов.