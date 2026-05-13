День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 14:08

Владельцев иностранных водительских прав предупредили о важном изменении

МВД пересмотрит срок признания водительских прав живущих за рубежом россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, которые живут за границей, недействительными для управления транспортными средствами в России по истечении одного года с момента регистрации по месту жительства в РФ. В настоящее время документы теряют силу спустя год с даты первого въезда в страну после получения удостоверения.

В ведомстве уточнили, что данное правило распространяется как на граждан России, постоянно проживающих в стране, так и на тех, кто временно находится на ее территории, но имеет постоянное место жительства за пределами страны. Для соблюдения законных прав россиян, постоянно проживающих в иностранном государстве, разработан законопроект «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“».

Ранее сообщалось, что новые правила приема экзаменов на получение водительских прав вступили в силу в России с 12 мая. Согласно новой версии документа, максимальный срок для назначения практической части экзамена сокращен с шести месяцев до 60 дней. Кроме того, изменен порядок действия результатов теоретического экзамена.

Россия
МВД
водительские права
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд вынес приговор бывшего главе самарского МЧС за взятки
Урок биологии: учительница сношала школьника в чулане
В Москве прощаются с правнучкой Ленина
Диетолог назвала безопасную дозу клубники
«Зрители помнят»: Лавров простился с телеведущим Молчановым
Глава Минобороны Германии посетил зону СВО
Биолог ответил, где обитают африканские клещи
Автобус устроил жесткое ДТП в Тюмени
Радикалы попытались сорвать выступление Израиля на Евровидении
ГД приняла закон об использовании ВС РФ за рубежом для защиты россиян
В Минобороны сообщили о масштабной атаке ВСУ на регионы России
Юрист ответил, кто может стать плательщиками налога на сверхприбыль
Немецкие депутаты взбунтовались против американских ракет на территории ФРГ
Психолог ответила, как помочь старшему ребенку побороть ревность к младшему
Психолог объяснил, могут ли нейросети помочь наладить отношения
В Госдуме дали советы, как не стать жертвой киберпреступников
Молчанов незадолго до смерти похоронил единственную дочь
Енотовидную собаку из Петербурга выпустили в лес
В Кремле ответили на вопрос о затонувшем сухогрузе Ursa Major
Пьяный житель Карелии кинул гранату в толпу в здании автовокзала
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.