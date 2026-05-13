Владельцев иностранных водительских прав предупредили о важном изменении

В МВД России предложили признавать международные водительские права россиян, которые живут за границей, недействительными для управления транспортными средствами в России по истечении одного года с момента регистрации по месту жительства в РФ. В настоящее время документы теряют силу спустя год с даты первого въезда в страну после получения удостоверения.

В ведомстве уточнили, что данное правило распространяется как на граждан России, постоянно проживающих в стране, так и на тех, кто временно находится на ее территории, но имеет постоянное место жительства за пределами страны. Для соблюдения законных прав россиян, постоянно проживающих в иностранном государстве, разработан законопроект «О внесении изменения в статью 25 Федерального закона „О безопасности дорожного движения“».

Ранее сообщалось, что новые правила приема экзаменов на получение водительских прав вступили в силу в России с 12 мая. Согласно новой версии документа, максимальный срок для назначения практической части экзамена сокращен с шести месяцев до 60 дней. Кроме того, изменен порядок действия результатов теоретического экзамена.