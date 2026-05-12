В России изменились правила сдачи экзаменов на права Срок ожидания практического экзамена на права сократили до 60 дней

С 12 мая в России вступили в силу новые правила приема экзаменов на водительские права, следует из обновленного постановления правительства № 1097. Согласно новой редакции документа, максимальный срок назначения практической части экзамена сокращен с 6 месяцев до 60 дней.

Также изменен порядок действия результатов теоретического экзамена. Если кандидат в водители не приступил к сдаче практической части в течение полугода после успешной сдачи теории, экзамен по теоретической части потребуется проходить повторно.

Еще одно нововведение касается использования скрытых микрофонов, камер и других технических средств во время экзамена. В случае выявления таких устройств результаты тестирования будут аннулированы, а повторная попытка сдачи станет возможна только через год.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с NEWS.ru заявил, что новые правила сдачи экзамена на права приведут к ужесточению требований к кандидатам, однако это повысит их дисциплину. По его словам, несмотря на дополнительные сложности, такие меры помогут систематизировать знания водителей, прошедших полный курс обучения.