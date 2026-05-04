Власти Лейпцига назвали число пострадавших при инциденте в центре города Число пострадавших при наезде в Лейпциге возросло до 20 человек

Более 20 человек получили ранения при наезде внедорожника на людей в центре Лейпцига, сообщил начальник пожарной службы города Аксель Шу. По его словам, которые передает Leipziger Volkszeitung, также два человека погибли.

Два человека получили тяжелые травмы, им сразу оказали первую помощь и затем доставили в реанимацию. <...> Кроме того, у нас еще 20 пострадавших, — заявил Шу.

Ранее журналисты сообщали, что водитель, совершивший наезд на группу людей в центре Лейпцига, вероятно, является психически нездоровым. Предполагаемый злоумышленник вел себя неадекватно в момент задержания. Подробности о его поведении и возможном диагнозе не приводились.

До этого обер-бургомистр (мэр) города Буркхард Юнг сообщил, что полиция задержала водителя, который наехал на людей на центральной торговой улице Лейпцига. По его словам, в настоящее время опасности для людей нет.

Поврежденный внедорожник марки Volkswagen с человеком внутри промчался с площади Аугустусплац по улице Гриммайшештрассе через пешеходную зону в сторону Томаскирххофа. На площади приземлился спасательный вертолет.