«Бог любит троицу»: SHAMAN назвал страну, куда хочет вернуться

SHAMAN заявил, что снова хочет посетить Северную Корею

SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) в беседе с ТАСС заявил, что вновь хочет посетить КНДР с концертом. Артист отметил, что не исключает сотрудничества с местной популярной исполнительницей, которая любит выступать с его композициями.

Дважды уже побывали там, но, как известно, Бог любит троицу, — подчеркнул SHAMAN.

Ранее продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко назвал певца Григория Лепса, солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву и SHAMAN одними из самых высокооплачиваемых артистов России. По его словам, к категории востребованных можно отнести прежде всего тех исполнителей, кто давно находится на сцене и хорошо знаком широкой публике.

До этого стало известно, что Дронов сможет продолжить выступать под псевдонимом SHAMAN. Как уточнил патентный поверенный Владислав Рябов, товарный знак на это сценическое имя зарегистрирован в Роспатенте. Документ позволяет певцу легально использовать псевдоним на иностранном языке в концертной деятельности.

