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15 июня 2026 в 10:58

В Госдуме рассказали о нюансах получения родового сертификата

Депутат Чаплин: родовой сертификат автоматически формируется при визите к врачу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Родовой сертификат автоматически формируется во время первого визита беременной женщины в женскую консультацию, напомнил в беседе с RT депутат Госдумы Никита Чаплин. Этот электронный документ позволяет женщинам бесплатно получать качественную медпомощь.

Документ положен всем гражданкам России. Нужны паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Найти его можно на «Госуслугах» в разделе «Семья и дети». Если женщина наблюдалась в платной клинике, а рожать собирается в государственном роддоме, сертификат сформируется в роддоме. Что нельзя оплатить. Услуги частных клиник, не работающих в системе ОМС. Получить деньги на руки и потратить на лекарства нельзя, — отметил Чаплин.

Он подчеркнул, что родовой сертификат нельзя обналичить, любые попытки сделать это будут незаконными, а все предложения «помочь» с этим — просто мошенничество. Парламентарий добавил, что документ, в частности, оплачивает ведение беременности, помощь в родах и профилактические осмотры ребенка до года. По сути, это оплата медицинских услуг, а не прямая выплата будущим матерям.

Ранее сенатор Айрат Гибатдинов напомнил, что неработающие матери в России могут рассчитывать на ряд государственных выплат, включая единовременное пособие, материнский капитал и пособия по уходу за ребенком. По его словам, семьям положено единовременное пособие при рождении.

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