ОАЭ намекнули Ирану на проблемы после удара дрона по трем индийцам

МИД ОАЭ пригрозил ответить на возобновившиеся атаки Ирана

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Власти ОАЭ решительно осудили возобновление ударов со стороны Ирана по гражданской инфраструктуре на своей территории и заявили о праве на ответные меры, сообщили в Министерстве иностранных дел страны. Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что действия Тегерана представляют собой опасную эскалацию, передает WAM.

ОАЭ решительно осуждают возобновившиеся иранские террористические атаки, в результате которых были поражены гражданские объекты и сооружения с использованием ракет и беспилотников, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что трое граждан Индии пострадали при ударе иранского дрона в эмирате Эль-Фуджайра ОАЭ. Местные власти уточнили, что пострадавшие получили ранения средней степени тяжести и были госпитализированы. Позже в Иране опровергли причастность страны к атаке.

До этого силы противовоздушной обороны ОАЭ успешно перехватили и уничтожили три ракеты над своими территориальными водами. Еще один снаряд упал в море, по предварительной информации, никто не пострадал. Также жителей ОАЭ предупредили о потенциальной ракетной опасности.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
