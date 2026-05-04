Интернета в Москве не будет до конца майских? Что известно, ограничения

Операторы сотовой связи начали предупреждать жителей российской столицы о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни, утверждают СМИ. Что известно о сроках, как долго это может продлиться, правда ли интернета в Москве не будет до конца майских праздников?

Ограничения интернета в Москве на майские праздники: что известно

Издания со ссылкой на провайдеров пишут, что ограничения на мобильный интернет и СМС-сообщения могут наблюдаться на фоне подготовки и проведения праздничных мероприятий ко Дню Победы. Проблемы с доступом в Сеть предполагаются в период с 5 по 9 мая.

«В целях обеспечения мер безопасности в Москве возможны временные ограничения в работе мобильного интернета и СМС», — говорится в оповещении для абонентов от одного из популярных мобильных операторов.

Москвичам рекомендовали пользоваться Wi-Fi для доступа в интернет. Для более стабильной работы звонков горожанам советуют включить функцию VoLTE в настройках смартфона.

В прошлом году в преддверии празднования Дня Победы Кремль предупреждал об ограничениях в работе связи.

«Это не сбои, это ограничения в работе мобильного интернета по понятным причинам. И, конечно, здесь нужно абсолютно с пониманием к этому относиться», — сказал тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Почему в Москве и других городах вводят ограничения мобильного интернета

Проблемы с интернетом в крупных российских городах связаны с предотвращением террористических угроз, ранее заявил президент России Владимир Путин.

«Нечасто, но, к сожалению, такое происходит: имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета в крупных мегаполисах. Конечно, если это связано с оперативной работой по предотвращению террористических актов, а мы знаем, что, к сожалению, мы иногда такие удары пропускаем», — сказал российский лидер.

Дмитрий Песков в свою очередь отмечал, что отключения связи, которые фиксируются в Москве и других регионах, необходимы для обеспечения безопасности граждан по мере использования Украиной «все более изощренных методов для атак».

Что сегодня с мобильным интернетом в Москве и других регионах

По статистике на мониторинговом сайте «Сбой.рф», сегодня, 4 мая, мобильный интернет не работает во многих регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон».

По словам пользователей, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами. На момент публикации суммарное число жалоб на операторов в связи с неполадками в работе мобильных сетей составляет почти 1,2 тысячи.

В статистике фигурируют: Москва, Санкт-Петербург, Челябинская, Свердловская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Калужская, Курганская, Саратовская, Ростовская, Тверская, Ярославская, Ульяновская, Волгоградская, Кировская, Калининградская, Оренбургская, Рязанская, Тульская, Владимирская, Липецкая, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Самарская области, Приморский, Красноярский, Пермский, Забайкальский, Хабаровский, Краснодарский края, Татарстан, Удмуртия, Башкирия, Чувашия, Адыгея, Марий Эл, Хакасия, Кузбасс, Тюмень, Ханты-Мансийский АО. Регионы располагаются приблизительно в порядке убывания по частоте упоминаний.

