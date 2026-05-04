Снова «деньги»? Неизвестный предмет взорвался в руках у школьника: детали

В Крыму 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва неизвестного предмета. Какие детали известны об инциденте, при каких обстоятельствах это произошло?

Как неизвестный предмет взорвался у школьника в руках

«Вчера днем (3 мая. — NEWS.ru) школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Советском районе. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда (ст. 111 УК РФ) и незаконном приобретении боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Следком не уточнил, какой именно предмет подобрал школьник. Неизвестно, был ли это сверток с деньгами или другой муляж.

Какие еще подобные случаи были недавно

В конце апреля в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик, возвращавшийся домой из школы, заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В этот момент раздался взрыв, и школьника забрызгало краской. Он получил ожоги лица. Прибывшие на место врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Пострадавший рассказал СМИ, что несколько раз подкинул деньги. Во время второго броска устройство сдетонировало.

В Следкоме уточнили, что, предварительно, сверток оказался химической ловушкой. Красящее вещество попало подростку в глаза, что вызвало ожоги.

«При обнаружении подозрительных предметов, включая денежные купюры, телефоны и другие неустановленные устройства, нельзя брать их в руки или прикасаться к ним. Такие предметы <...> могут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья», — напомнили следователи.

Информационные издания утверждали, что в руках у подростка взорвалась химловушка «Кукла». Разброс краски от нее достигает полутора метров. «Куклу» часто кладут в сейфы для защиты от злоумышленников. Такие устройства продаются в магазинах и на маркетплейсах.

Кроме того, в ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик увидел на земле связку купюр, когда шел на тренировку. Ребенок поднял деньги, раздался громкий хлопок. Врачам удалось сохранить пострадавшему на правой руке лишь мизинец, остальные пальцы пришлось ампутировать. Медики заявили, что ткани и кости кисти ребенка раздробило, восстановить их невозможно.

Кто и зачем разбрасывает взрывоопасные «деньги»

Криминалист Михаил Игнатов, комментируя инциденты в Перми и Красногорске, назвал это формой диверсии или терроризма.

«Это дестабилизация обстановки и запугивание общества, чтобы оно постоянно находилось в нервозной обстановке. Это делается для того, чтобы вызвать недоверие к действующей власти», — сказал Игнатов.

Он добавил, что вместе с разбросанными купюрами могут находиться не только взрывчатка, но и различные химические реактивы, которые намного проще достать, доставить на место преступления и применить. Например, денежные банкноты могут покрыть составом, вызывающим химические ожоги, или даже ядом.

