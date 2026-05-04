День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:02

Снова «деньги»? Неизвестный предмет взорвался в руках у школьника: детали

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Крыму 12-летний мальчик пострадал из-за взрыва неизвестного предмета. Какие детали известны об инциденте, при каких обстоятельствах это произошло?

Как неизвестный предмет взорвался у школьника в руках

«Вчера днем (3 мая. — NEWS.ru) школьник вместе с товарищем гулял близ заброшенного здания, где обнаружили взрывоопасный предмет. После того как мальчик взял его в руки, произошла детонация. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмой руки, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в Советском районе. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда (ст. 111 УК РФ) и незаконном приобретении боеприпасов (ст. 222 УК РФ).

Следком не уточнил, какой именно предмет подобрал школьник. Неизвестно, был ли это сверток с деньгами или другой муляж.

Какие еще подобные случаи были недавно

В конце апреля в Мотовилихинском районе Перми 13-летний мальчик, возвращавшийся домой из школы, заметил под ногами сверток с купюрами. Подросток решил, что деньги настоящие, и подобрал предмет. В этот момент раздался взрыв, и школьника забрызгало краской. Он получил ожоги лица. Прибывшие на место врачи оценили его состояние как удовлетворительное.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пострадавший рассказал СМИ, что несколько раз подкинул деньги. Во время второго броска устройство сдетонировало.

В Следкоме уточнили, что, предварительно, сверток оказался химической ловушкой. Красящее вещество попало подростку в глаза, что вызвало ожоги.

«При обнаружении подозрительных предметов, включая денежные купюры, телефоны и другие неустановленные устройства, нельзя брать их в руки или прикасаться к ним. Такие предметы <...> могут представлять реальную угрозу для жизни и здоровья», — напомнили следователи.

Информационные издания утверждали, что в руках у подростка взорвалась химловушка «Кукла». Разброс краски от нее достигает полутора метров. «Куклу» часто кладут в сейфы для защиты от злоумышленников. Такие устройства продаются в магазинах и на маркетплейсах.

Кроме того, в ноябре 2025 года в подмосковном Красногорске девятилетний мальчик увидел на земле связку купюр, когда шел на тренировку. Ребенок поднял деньги, раздался громкий хлопок. Врачам удалось сохранить пострадавшему на правой руке лишь мизинец, остальные пальцы пришлось ампутировать. Медики заявили, что ткани и кости кисти ребенка раздробило, восстановить их невозможно.

Кто и зачем разбрасывает взрывоопасные «деньги»

Криминалист Михаил Игнатов, комментируя инциденты в Перми и Красногорске, назвал это формой диверсии или терроризма.

«Это дестабилизация обстановки и запугивание общества, чтобы оно постоянно находилось в нервозной обстановке. Это делается для того, чтобы вызвать недоверие к действующей власти», — сказал Игнатов.

Он добавил, что вместе с разбросанными купюрами могут находиться не только взрывчатка, но и различные химические реактивы, которые намного проще достать, доставить на место преступления и применить. Например, денежные банкноты могут покрыть составом, вызывающим химические ожоги, или даже ядом.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Читайте также:

Путин снял главу Дагестана: чем запомнился Сергей Меликов, кто его заменит

Наступление ВС РФ на Харьков 4 мая: ТОС сорвали контратаку, выжженная земля

Более 1000 «Гераней» и утренний «Искандер»: удары по Украине 4 мая

Регионы
Крым
взрывы
школьники
предметы
Егор Зверев
Е. Зверев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.