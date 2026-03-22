Серьезные изменения ждут российских старшеклассников в 2027 году

Ученики старших классов с 1 сентября 2027 года получат возможность не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. По словам специалиста, нововведение призвано снизить стресс при переходе в 10-й класс и снять барьеры для школьников, еще не определившихся с будущей профессией.

Ранее в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что внеурочный курс «Моя семья» для учащихся начальной школы будет носить добровольный характер. Как уточнили в ведомстве, решение о включении этой программы в расписание образовательные организации будут принимать самостоятельно.

Кроме того, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в стране будут разработаны учебные пособия по родным и государственным языкам республик для учащихся всех возрастов. По словам главы ведомства, это позволит школьникам знакомиться с культурой своего народа.