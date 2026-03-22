Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 15:19

Серьезные изменения ждут российских старшеклассников в 2027 году

Глава ИСМО Костенко: старшеклассники смогут учиться без выбора профиля

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученики старших классов с 1 сентября 2027 года получат возможность не выбирать профильные предметы, а изучать все дисциплины на базовом уровне, сообщил ТАСС эксперт Минпросвещения, руководитель Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. По словам специалиста, нововведение призвано снизить стресс при переходе в 10-й класс и снять барьеры для школьников, еще не определившихся с будущей профессией.

С 1 сентября 2027 года старшую школу ждут важные изменения, два из которых ключевые. Первое связано с профильным обучением. С одной стороны, теперь ученики 10–11-х классов смогут не выбирать профильные предметы, а изучать все на базовом уровне, — сказал он.

Ранее в пресс-службе Министерства просвещения сообщили, что внеурочный курс «Моя семья» для учащихся начальной школы будет носить добровольный характер. Как уточнили в ведомстве, решение о включении этой программы в расписание образовательные организации будут принимать самостоятельно.

Кроме того, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в стране будут разработаны учебные пособия по родным и государственным языкам республик для учащихся всех возрастов. По словам главы ведомства, это позволит школьникам знакомиться с культурой своего народа.

школы
предметы
старшеклассники
нововведения
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.