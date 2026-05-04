04 мая 2026 в 12:02

Более 1000 «Гераней» и утренний «Искандер»: удары по Украине 4 мая

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press
Россия продолжает наносить массированные удары по целям на Украине. Сколько БПЛА запустили в ночь на 4 мая, какие цели поражены, что известно?

Сколько БПЛА запустили по целям на Украине 4 мая

Воздушные силы ВСУ заявили, что в ночь на 4 мая Россия запустила по целям на Украине 155 ударных БПЛА. Применялись беспилотники «Герань», «Гербера» и «Италмас» различных моделей, а также дроны-имитаторы «Пародия».

ВСУ подтверждают попадания 14 ударных БПЛА в 10 районах, а также «падение обломков» беспилотников в четырех районах. Эти данные могут быть сильно неточными и неполными. Так, канал «Герань цветущая» указывает: судя по анализу сообщений Воздушных сил Украины, за последние 48 часов по целям на территории противника было запущено более 1000 ударных БПЛА.

Координатор подполья Сергей Лебедев отмечает, что за сутки зафиксировано более 40 ударов по шести областям.

«Ночью группы „Гераней“, в том числе и реактивные, работали по целям на юге Украины. В Березовском районе Одесской области и в районе Вознесенска Николаевской области. Также „Герани“ работали в Харьковской, Запорожской, Черниговской и Днепропетровской областях», — перечисляет Telegram-канал «Хроники Гераней».

Утром по Харьковской области был нанесен внезапный ракетный удар. В 09:40 «Искандер-М» прилетел в районе поселка Мерефа; местные власти подтвердили попадание по «станции технического обслуживания».

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Где еще поражены цели на Украине 4 мая, что известно

Telegram-канал LOSTARMOUR фиксирует серию ударов ВС РФ в нескольких регионах Украины. Так, группа ударов пришлась по Шостке (Сумская область). Местные власти сообщили, что в результате атаки получило повреждения здание горсовета. Подробности неизвестны.

Вечером 3 мая удар пришелся по Кривому Рогу. Целью были транспорт и военная логистика, указывает Сергей Лебедев.

В Николаевской области под ударом оказался Вознесенск.

«Часть ударов — ответные, после запусков с пригородов. Фиксируется активность ВСУ по Крыму. Цели: позиции ПВО, пусковые районы, логистика. Итог: давление на южное направление и сдерживание активности», — указывает Лебедев.

Есть информация об ударе по Чернигову, без подробностей.

В Харьковской области утром 10 «Гераней» ударили по цели в районе Шевченково. На месте удара возник крупный пожар.

«Россия продолжает работать по Левобережью и прифронтовым зонам, подготавливая инфраструктуру под возможные штурмовые действия. Но при этом сохраняется экономия ракетного вооружения — значит, часть ресурсов удерживается под более крупные задачи. Усиливается работа беспилотников — как ударных, так и разведывательных. Значит, сейчас идет масштабный сбор информации: фиксируются маршруты, позиции, реакции ПВО, логистика. Украина действует иначе. Ее удары все чаще уходят вглубь и по приграничным регионам России, и цели там специфические: нефтепереработка, крупные предприятия, порты, транспортные узлы. Это не про текущую линию фронта. Это про задел на будущее — на сценарий, в котором инфраструктура играет ключевую роль. Обе стороны уже работают не „в моменте“, а на следующий этап конфликта», — комментирует ситуацию Сергей Лебедев.

