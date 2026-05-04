Майские праздники привели к техногенным пожарам в трех регионах Свыше 90 строений сгорели в Красноярском крае, Томской и Тверской областях

Пожары уничтожили 90 строений в Красноярском крае, Томской и Тверской областях в выходные дни, передает пресс-служба МЧС РФ. По данным ведомства, причиной возгораний стало несоблюдение правил пожарной безопасности.

За период праздничных выходных в результате техногенных пожаров в Красноярском крае, Томской и Тверской областях огнем повреждено более 90 строений, в том числе 20 жилых домов, — сказано в сообщении.

До этого стало известно, что при пожаре в частном доме села Ленского Свердловской области погибли мать и ее четверо детей. Как передает пресс-служба ГУ МЧС по региону, возгорание охватило площадь в семь квадратных метров. По данным прокуратуры Свердловской области, погибшей женщине было 35 лет, а детям по 16, 11, девять и восемь лет. Предварительно, семья состояла на внутришкольном учете.

Ранее в Томской области задержали серийного поджигателя, который с июля 2025 года уничтожил в Северске 15 жилых и нежилых помещений. Свои преступления молодой человек объяснил простым желанием полюбоваться огнем.